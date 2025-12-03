F1: Ultima cursă a sezonului. Scenariile posibile pentru câștigarea titlului mondial la piloți, la Abu Dhabi

Titlul de campion mondial se va decide în ultima cursă a sezonului / FOTO: Getty Images

Britanicul Lando Norris (McLaren), olandezul Max Verstappen (Red Bull) şi australianul Oscar Piastri (McLaren) sunt cei trei piloţi care se luptă pentru titlul mondial din Formula 1, duminică, în Marele Premiu de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), în ultima etapă a sezonului, conform Reuters, potrivit Agerpres.

Este prima cursă în care mai mult de doi piloţi se luptă pentru câştigarea titlului mondial de la confruntarea din sezonul 2010 purtată între patru contracandidaţi şi ar putea să pună capăt dominaţiei lui Verstappen care a început pe acelaşi circuit în 2021.

De la primul sezon al Campionatului Mondial, în 1950, titlul a fost disputat până în ultima etapă de 31 de ori şi a fost câştigat de pilotul care a condus clasamentul până la ultima cursă de nouă ori.

Olandezul Sebastian Vettel, de la Red Bull, care a recuperat de pe locul trei o diferenţă de 15 puncte faţă de spaniolul Fernando Alonso, de la Ferrari, a fost ultimul pilot care a venit de pe un loc din spatele podiumului şi a câştigat campionatul în ultima etapă.

Kimi Raikkonen, cu Ferrari în 2007, a fost celălalt pilot care a mai reuşit acest lucru până în prezent.

Posibilele permutări pentru câştigarea titlului înaintea ultimei etape de la Abu Dhabi

Lando Norris, cu 408 puncte, iese campion mondial dacă:

- încheie cursa pe podium;

- ocupă locul patru sau pe locul cinci, dar Verstappen nu câştigă;

- încheie pe locul şase sau şapte, dar nici Piastri şi nici Verstappen nu câştigă;

- ocupă pe locul nouă, iar Verstappen nu se află pe podium şi Piastri nu câştigă;

- termină pe locul zece sau mai jos, dar Verstappen nu se află pe podium, iar Piastri nu încheie cursa mai sus de locul trei.

Verstappen, cu 396 de puncte, poate fi campion mondial dacă:

- va câştiga cursa, dar Norris nu este pe podium;

- încheie al doilea, iar Norris nu se află la finalul cursei mai sus de locul opt, dar nici Piastri nu câştigă;

- încheie pe locul trei, dar Norris este pe locul nouă sau mai jos, iar Piastri nu câştigă.

Piastri, cu 392 de puncte, câştigă titlul mondial dacă:

- el câştigă cursa, iar Norris nu se află în primele cinci locuri;

- termină pe locul secund, dar Norris este pe poziţia a zecea sau mai jos şi Verstappen nu se află pe podium.

Într-un scenariu improbabil ca Norris şi Verstappen să încheie la egalitate de puncte, numărul victoriilor fiecăruia în cursele din acest sezon va decide titlul la numărătoarea inversă.

Din moment ce ambii piloţi au câte şapte victorii, iar o egalitate de puncte ar fi posibilă dacă niciunul dintre ei nu câştigă, numărătoarea inversă se va duce până la totalitatea curselor încheiate pe locul secund în toate cele 24 de mari premii, iar într-un astfel de scenariu Norris va câştiga titlul.

Verstappen şi Piastri nu pot încheia la egalitate de puncte în fruntea clasamentului, ţinând cont de avantajul clar al lui Norris.