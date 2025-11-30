Max Verstappen s-a impus în Marele Premiu al Qatarului. Titlul de campion mondial se va decide în ultima cursă a sezonului

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a câştigat duminică Marele Premiu al Qatarului, marcând cea de-a 70-a victorie a carierei sale, după o cursă în care a profitat de erorile strategice ale piloților McLaren.
Olandezul a intrat la boxe pe durata în care safety-car-ul a rulat pe pistă, în timp ce piloţii de la McLaren nu au făcut acest lucru. Verstappen a efectuat a doua intrare la boxe în turul 33, atunci când se afla la conducere, Piastri a venit în frunte, urmat de Lando Norris, însă ambii piloţi de la McLaren mai aveau o intrare obligatorie la boxe.
Primul a intrat Piastri, iar Max a trecut pe locul secund, în spatele lui Norris, apoi Verstappen a revenit pe primul loc în turul 45, odată cu intrarea lui Lando Norris la boxe, şi de atunci nu a mai cedat, încheind pe primul loc.
Australianul Oscar Piastri (McLaren) a venit pe locul al doilea, spaniolul Carlos Sainz (Williams) a terminat pe ultima treaptă a podiumului, în timp ce britanicul Lando Norris (McLaren) a fost al patrulea.
Titlul mondial se decide la Abu Dhabi, în ultima cursă. Trei piloţi au şanse de câştig:
- Lando Norris: 408 puncte;
- Max Verstappen: 396 puncte;
- Oscar Piastri: 392 de puncte;
Marele Premiu al Qatarului în cifre
- Primul Mare Premiu al Qatarului a avut loc în 2021;
- Lungimea circuitului este de 5,419 km;
- Recordul pe tur a fost stabilit în 2024, Lando Norris fiind cronometrat pe monopostul McLaren cu 1:22.384;
- Cele mai multe pole position-uri le are Max Verstappen (2);
- Max Verstappen deţine cele mai multe victorii (3);
- Distanța de la start până la punctul de frânare al Virajului 1 este de 374 metri;
- În 2024, numărul total de depăşiri finalizate a fost ded 81;
- Probabilitatea apariției Safety Car-ului sau a Virtual Safety Car este de 67%;
- Timp pierdut la boxe este de aproximativ 26,3 secunde;