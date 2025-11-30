Max Verstappen s-a impus în Marele Premiu al Qatarului. Titlul de campion mondial se va decide în ultima cursă a sezonului

Primul Mare Premiu al Qatarului a avut loc în 2021. Foto: Getty Images

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a câştigat duminică Marele Premiu al Qatarului, marcând cea de-a 70-a victorie a carierei sale, după o cursă în care a profitat de erorile strategice ale piloților McLaren.

Olandezul a intrat la boxe pe durata în care safety-car-ul a rulat pe pistă, în timp ce piloţii de la McLaren nu au făcut acest lucru. Verstappen a efectuat a doua intrare la boxe în turul 33, atunci când se afla la conducere, Piastri a venit în frunte, urmat de Lando Norris, însă ambii piloţi de la McLaren mai aveau o intrare obligatorie la boxe.

Primul a intrat Piastri, iar Max a trecut pe locul secund, în spatele lui Norris, apoi Verstappen a revenit pe primul loc în turul 45, odată cu intrarea lui Lando Norris la boxe, şi de atunci nu a mai cedat, încheind pe primul loc.

Australianul Oscar Piastri (McLaren) a venit pe locul al doilea, spaniolul Carlos Sainz (Williams) a terminat pe ultima treaptă a podiumului, în timp ce britanicul Lando Norris (McLaren) a fost al patrulea.

Titlul mondial se decide la Abu Dhabi, în ultima cursă. Trei piloţi au şanse de câştig:

Lando Norris: 408 puncte;

Max Verstappen: 396 puncte;

Oscar Piastri: 392 de puncte;

Marele Premiu al Qatarului în cifre

Primul Mare Premiu al Qatarului a avut loc în 2021;

Lungimea circuitului este de 5,419 km;

Recordul pe tur a fost stabilit în 2024, Lando Norris fiind cronometrat pe monopostul McLaren cu 1:22.384;

Cele mai multe pole position-uri le are Max Verstappen (2);

Max Verstappen deţine cele mai multe victorii (3);

Distanța de la start până la punctul de frânare al Virajului 1 este de 374 metri;

În 2024, numărul total de depăşiri finalizate a fost ded 81;

Probabilitatea apariției Safety Car-ului sau a Virtual Safety Car este de 67%;

Timp pierdut la boxe este de aproximativ 26,3 secunde;