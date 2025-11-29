Formula 1: Oscar Piastri a câştigat cursa sprint în Marele Premiu al Qatarului

1 minut de citit Publicat la 17:40 29 Noi 2025 Modificat la 17:40 29 Noi 2025

Australianul Oscar Piastri (McLaren) a câştigat, sâmbătă, cursa sprint în Marele Premiu al Qatarului, devansându-i pe britanicul George Russell (Mercedes) şi pe coechipierul său Lando Norris.

Piastri s-a impus în cursa sprint de la Marele Premiu al Qatarului, pornind din pole position, pentru al treilea an consecutiv, şi a redus astfel decalajul din clasament faţă de coechipierul său Lando Norris, la 22 de puncte.

George Russell (Mercedes) a terminat pe locul al doilea, la 4,951 secunde în spatele australianului. Lando Norris a ocupat locul al treilea, iar Max Verstappen (Red Bull) s-a clasat pe locul patru.

Norris are acum 396 de puncte, Piastri 374, iar Verstappen 371. În joc mai sunt 50 de puncte.

De la ora 20:00, va avea loc sesiunea de calificări pentru Marele Premiu din Qatar, care poate fi urmărită pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY. Duminică, de la ora 18:00, va avea loc Marele Premiu, pe Antena 3 CNN și pe AntenaPLAY.

Statistici vitale despre Marele Premiu al Qatarului

Primul Mare Premiu al Qatarului a avut loc în 2021;

Lungimea circuitului este de 5,419 km;

Recordul pe tur a fost stabilit în 2024, Lando Norris fiind cronometrat pe monopostul McLaren cu 1:22.384;

Cele mai multe pole position-uri le are Max Verstappen (2);

Max Verstappen deţine cele mai multe victorii (3);

Distanța de la start până la punctul de frânare al Virajului 1 este de 374 metri;

În 2024, numărul total de depăşiri finalizate a fost ded 81;

Probabilitatea apariției Safety Car-ului sau a Virtual Safety Car este de 67%;

Timp pierdut la boxe este de aproximativ 26,3 secunde;