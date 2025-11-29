Formula 1: Tot ce trebuie să ştii înainte de Marele Premiu al Qatarului de pe circuitul Lusail

Penultima etapă din sezonul actual continuă cu o cursa nocturnă în Qatar. Aceasta este ultima etapă care folosește formatul Sprint în 2025. Las Vegas a schimbat radical lupta pentru titlul din 2025: Lando Norris era aproape de a-și securiza poziția de lider, dar ambele monoposturi McLaren au fost descalificate după cursă din cauza uzurii excesive a plăcilor de lemn de sub podea. Schimbarea majoră pentru această etapă vine din partea Pirelli, care a stabilit că fiecare set de pneuri poate parcurge maximum 25 de tururi pe circuitul Lusail, scrie Formula 1.

Sâmbătă, de la ora 16:00, va avea loc Sprint-ul de pe circuitul Lusail, în dirept pe Antena 3 CNN și pe AntenaPLAY. De la 20:00, va avea loc sesiunea de calificări pentru Marele Premiu din Qatar, tot pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

Duminică, de la ora 18:00, va avea loc Marele Premiu, pe Antena 3 CNN și pe AntenaPLAY.

Statistici vitale

Primul Mare Premiu a avut loc în 2021;

Lungimea circuitului este de 5,419 km;

Recordul pe tur a fost stabilit în 2024, Lando Norris fiind cronometrat pe monopostul McLaren cu 1:22.384;

Cele mai multe pole position-uri le are Max Verstappen (2);

Max Verstappen deţine cele mai multe victorii (3);

Distanța de la start până la punctul de frânare al Virajului 1 este de 374 metri;

În 2024, numărul total de depăşiri finalizate a fost ded 81;

Probabilitatea apariției Safety Car-ului sau a Virtual Safety Car este de 67%;

Timp pierdut la boxe este de aproximativ 26,3 secunde.

Ce spun experţii

Jolyon Palmer, fost pilot Renault F1 şi analist sportiv, spne că "totul ține de alegerea nivelului optim al forței de apăsare aerodinamică", deoarece "nu este un circuit cu puncte de frânare majore".

"Qatarul este plin de viraje de viteză medie și secțiuni fluide. Cum nu este un circuit cu puncte de frânare majore, totul ține de alegerea nivelului optim al forței de apăsare aerodinamică.

Există o oportunitate bună de depășire pe lunga linie dreaptă de start/sosire. Bordurile pot fi dificile, deci piloții trebuie să fie atenți, însă faptul că este o cursă nocturnă ajută la gestionarea temperaturilor pneurilor".

Piloţii plecaţi din pole position la Marele Premiu al Qatarului

2024 – George Russell (Mercedes)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2021 – Lewis Hamilton (Mercedes)

Câștigătorii Marelui Premiu al Qatarului

2024 – Max Verstappen (Red Bull)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2021 – Lewis Hamilton (Mercedes)

Anvelope și strategii

Pirelli anunță introducerea unei limite privind numărul de tururi pe care le poate parcurge fiecare set de anvelope pe întreaga durată a weekendului:

Fiecare set poate parcurge maximum 25 de tururi pe circuitul Lusail.

Turele sunt numărate cumulativ, incluzând segmentele sub Safety Car și Virtual Safety Car.

Nu se contabilizează turele către grilă, turele de formație sau cele de după steagul în carouri în Sprint și Grand Prix.

Cu o cursă de 57 de tururi, fiecare pilot va trebui să facă cel puțin două opriri la boxe.

Pirelli va comunica echipelor, înainte de cursă, câte tururi rămân pentru fiecare set.

Această măsură a fost introdusă după analiza datelor din 2024, când mai multe anvelope, în special cea stânga-faţă, au ajuns la limita maximă de uzură, fiind supuse unui nivel ridicat de energie laterală și stres structural.

Forma actuală a echipelor

Dacă Norris își păstra locul 2, ar fi avut 30 de puncte avans față de Oscar Piastri și 42 față de Max Verstappen înaintea ultimelor două etape. În urma descalificării, el mai are doar 24 de puncte avans, iar Verstappen și Piastri sunt la egalitate.

Cu 58 de puncte în joc în Qatar (inclusiv formatul Sprint) și Abu Dhabi, lupta pentru titlu rămâne una în trei, complet deschisă.

Verstappen are un istoric solid la Lusail, cu locul 2 în 2021 și victorii în 2023 și 2024, deși McLaren a câștigat Sprinturile în ultimii doi ani prin Piastri.

Și în clasamentul constructorilor există bătălii strânse. Mercedes are un avans de 40 de puncte în fața Red Bull, iar la mijlocul clasamentului numai 22 de puncte separă Racing Bulls (locul 6) de Sauber (locul 9).

Moment emblematic

Qatar a găzduit Sprint-ul și în 2023, anul revenirii sale în calendar. Atunci, Oscar Piastri a fost vedeta cursei de 100 km.

Plecat din pole position, australianul a avut un start excelent. După o perioadă cu Safety Car, George Russell a preluat conducerea, dar o nouă neutralizare i-a oferit lui Piastri șansa de a reveni în frunte. Pilotul McLaren și-a menținut calmul în condițiile dificile și a obținut prima sa victorie în Formula 1, în orice format.