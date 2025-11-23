Șoc în Formula 1: Lando Norris și Oscar Piastri, descalificați de la Marele Premiu de la Las Vegas

<1 minut de citit Publicat la 13:13 23 Noi 2025 Modificat la 13:19 23 Noi 2025

Max Verstappen a câștigat Marele Premiu de F1 de la Las Vegas. Foto: Getty Images

Piloţii McLaren, Lando Norris şi Oscar Piastri, au fost descalificaţi de la Marele Premiu de la Las Vegas, din cauza unor probleme „tehnice” la monoposturile lor, informează BBC.

Conform FIA, plăcile speciale montate sub cele două mașini McLaren din motive de siguranță aveau o grosime sub cea obligatorie de 9 milimetri.

Aceste plăci sunt montate pentru a împiedica mașinile să aibă o gardă la sol joasă - cu cât garda la sol e mai joasă, cu atât mașina de Formula 1 poate avea o viteză mai mare.

Norris și Piastri au pierdut 18 și, respectiv 12 puncte, decizie în urma căreia Max Verstappen, pilotul echipei Red Bull, s-a apropiat la 24 de puncte de liderul clasamentului general, Oscar Piastri.

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a câştigat, duminică dimineaţă, Marele Premiu de Formula 1 de la Las Vegas, a 22-a din cele 24 etape ale Campionatului Mondial.

Înainte de a fi descalificați din Marele Premiu de Formula 1 de la Las Vegas, Lando Norris se clasase pe poziția a doua, iar Oscar Piastri pe poziția a patra. Weekendul viitor este programat Marele Premiu al Qatarului - penultima cursă din actualul sezon de Formula 1.