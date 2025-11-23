F1: Max Verstappen a câștigat Marele Premiu de la Las Vegas

2 minute de citit Publicat la 10:20 23 Noi 2025 Modificat la 10:20 23 Noi 2025

Max Verstappen s-a impus cu timpul de 1h 21 min / Foto: Getty Images

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a câştigat, duminică dimineaţă, Marele Premiu de Formula 1 de la Las Vegas, a 22-a din cele 24 etape ale Campionatului Mondial, impunându-se pe Las Vegas Street Circuit (6,201 km) în faţa britanicului Lando Norris (McLaren), care a mai făcut un pas spre titlul de campion mondial, informează AFP, potrivit Agerpres.

Plecat de pe poziţia a doua a grilei de start, cvadruplul campion mondial en titre s-a impus cu timpul de 1h 21 min. 08 sec. 429/1000, după 309,958 km, fiind urmat la 20 sec. 741/1000 de Norris şi la 23 sec. 546/1000 de britanicul George Russell (Mercedes).

Australianul Oscar Piastri, coechipierul lui Norris şi în acelaşi timp rivalul său în cursa pentru titlu, a terminat pe poziţia a patra, la 27 sec. 650/1000 de învingător.

Norris, care nu a reuşit să frâneze la timp în primul viraj, după ce a încercat să-i închidă unghiul lui Verstappen, s-a clasat totuşi al doilea şi a mărit avansul în faţa lui Piastri, pe care îl devansează cu 30 pct când au mai rămas în joc maximum 58 de pct de acumulat.

La rândul său, "Mad Max", imperial în cursa de duminică, rămâne matematic în cursa pentru titlu după ce a obţinut a 69-a victorie din cariera sa pe circuitul din Las Vegas, unde s-a mai impus în 2023. Dar cu un handicap de 42 pct faţă de Norris, el va avea nevoie de multă şansă pentru a-şi păstra titlul.

Clasamentul Marelui Premiu de la Las Vegas:

1. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1 h 21:08.429

2. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) la 20.741

3. George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 23.546

4. Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) 27.650

5. Andrea Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 30.488

6. Charles Leclerc (Monte Carlo/Ferrari) 30.678

7. Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes) 34.924

8. Isack Hadjar (Franţa/Racing Bulls-Red Bull) 45.257

9. Nico Hulkenberg (Germania/Sauber-Ferrari) 51.134

10. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) 59.369

11. Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari) 1:00.635

12. Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari) 1:10.549

13. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:25.308

14. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:26.974

15. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:31.702

16. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) la 1 tur

17. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1 tur

Cel mai bun tur în cursă: Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1:33.365 în turul 50 (medie orară: 128,669 km/h)

Abandonuri:

Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Mercedes): accident turul 1

Gabriel Bortoleto (Brazilia/Sauber-Ferrari): problemă mecanică în turul 3

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes): problemă mecanică în turul 36

În clasamentul Campionatului Mondial al piloţilor, lider este Lando Norris cu 408 pct, urmat de Piastri 378 pct, Max Verstappen 366 pct, George Russell 291 pct, Charles Leclerc 222 pct etc.

În clasamentul constructorilor, lider este McLaren-Mercedes cu 786 pct, deja campioană, urmată de Mercedes 423 pct, Red Bull 391 pct, Ferrari 371 pct, Williams-Mercedes 117 pct etc.