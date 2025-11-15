Formula 1: Regulamentul s-ar putea schimba din 2026. Una dintre propuneri: două opriri obligatorii la boxe

1 minut de citit Publicat la 14:38 15 Noi 2025 Modificat la 14:38 15 Noi 2025

În prezent, nu s-au convenit modificări și s-a decis ca discuțiile pe această temă să continue după primele curse din 2026. Foto: Getty Images

A patra și ultima reuniune a Comisiei de Formula 1 din 2025 a avut loc vineri, iar subiectele cheie au fost discutate, inclusiv îmbunătățirile aduse regulamentului din 2026. Reuniunea a avut loc la sediul FIA din Londra, fiind prezidată de Nikolas Tombazis, directorul FIA pentru monoposturi, și de Stefano Domenicali, președintele și directorul general al F1. Printre modificările propuse se află şi posibilitatea ca piloţii să fie obligaţi să facă două opriri la boxe, scrie Formula 1.

În urma unei discuții în cadrul întâlnirii, o serie de îmbunătățiri ale Regulamentului Tehnic, Sportiv, Financiar și Operațional din 2026 va fi prezentată Consiliului Mondial al Sportului cu Motor pe 10 decembrie.

A fost discutată o propunere de a explora două opriri obligatorii la boxe pentru Marile Premii, împreună cu ajustări ale specificațiilor anvelopelor, limitelor de viață ale anvelopelor și utilizării a trei compuși de către piloți în timpul cursei. Discuția s-a concentrat pe feedback-ul privind analizele și simulările din partea echipelor și a Pirelli.

În prezent, nu s-au convenit modificări și s-a decis ca discuțiile pe această temă să continue după primele curse din 2026.

Alte subiecte discutate au inclus modificări ale Restricțiilor de Testare Aerodinamică (ATR), care sunt dezvoltate pentru a alinia Formula 1 cu tehnologia contemporană de procesare și simulare, ținând cont în același timp de costuri.

În urma discuțiilor cu Comitetul Consultativ Tehnic, a fost abordat și subiectul unei limite minime de suprafață pentru configurațiile auto din 2026.

Reprezentanții Comisiei au convenit că minimum 55% din suprafață trebuie să fie acoperită cu culori sau autocolante, spre deosebire de suprafețe nefinisate din fibră de carbon. Obiectivul acestei măsuri este de a crește diferențierea vizuală între mașini.

Au fost discutate modificări ale regulamentului privind numerele de competiție permanente pentru piloți, introduse pentru sezonul 2014. S-a convenit că va fi permisă o propunere ca piloții să își schimbe numerele pe parcursul carierei.

Un alt subiect abordat în cadrul întâlnirii a fost posibila obligativitate a sistemului de răcire a conducerii (DCS) pentru 2026. Au fost propuse reproiectarea actualului DCS și a îmbrăcămintei de răcire, împreună cu o toleranță de greutate crescută pentru utilizarea DCS. Pentru asta se va cere feedback suplimentar din partea piloților, în paralel cu Asociația Piloților de Grand Prix (GPDA).