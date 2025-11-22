F1: Lando Norris va pleca din pole position în cursa pentru Marele Premiu de la Las Vegas

Lando Norris a stabilit cei mai buni timpi din calificările desfăşurate pe Las Vegas Street Circuit / sursă foto: Getty Images

Pilotul britanic Lando Norris (McLaren) va pleca, sâmbătă, din pole position la Marele Premiu de Formula 1 de la Las Vegas, a 22-a din cele 24 etape ale Campionatului Mondial, după ce a stabilit cei mai buni timpi din calificările desfăşurate vineri pe Las Vegas Street Circuit, informează AFP, potrivit Agerpres.

Liderul Campionatului Mondial i-a devansat pe cvadruplul campion mondial en titre, olandezul Max Verstappen (Red Bull), şi pe spaniolul Carlos Sainz (Williams).

Australianul Ocar Piastri, coechipierul lui Norris şi în acelaşi timp rivalul său în cursa pentru titlu, va pleca de pe poziţia a cincea a grilei de start.

Britanicul George Russell (Mercedes), învingătorul din sezonul trecut la Las Vegas, a realizat al patrulea timp al calificărilor.

Grila de start pentru Marele Premiu de la Las Vegas:

Prima linie

Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes)

Max Verstappen (Olanda/Red Bull)

Linia a 2-a

Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes)

George Russell (Marea Britanie/Mercedes)

Linia a 3-a

Oscar Piastri (Ausrtralia/McLaren-Mercedes)

Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull)

Linia a 4-a

Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Mercedes)

Isack Hadjar (Franţa/Racing Bulls-Red Bull)

Linia a 5-a

Charles Leclerc (Monaco/Ferrari)

Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Renault)

Linia a 6-a

Nico Hulkenberg (Germania/Sauber-Ferrari)

Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Mercedes)

Linia a 7-a

Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari)

Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari)

Linia a 8-a

Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Renault)

Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes)

Linia a 9-a

Andrea Kimi Antonelli (Italia/Mercedes)

Gabriel Bortoleto (Brazilia/Sauber-Ferrari)

Linia a 10-a