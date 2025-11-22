Antena 3 CNN Formula 1 F1: George Russell a fost cel mai rapid în a treia sesiune de antrenamente libere înainte de Marele Premiu de la Las Vegas

george russell
George Russell a fost cronometrat cu timpul de 1 min. 34 sec. 054/1000 (21 de tururi) / foto: Instagram/ F1

Pilotul britanic George Russell (Mercedes) a realizat cel mai bun timp al celei de-a treia şedinţe de antrenamente libere în vederea Marelui Premiu de Formula 1 de la Las Vegas, a 22-a din cele 24 etape ale Campionatului Mondial, fiind cronometrat, vineri, pe Las Vegas Street Circuit (6,201 km) în 1 min. 34 sec. 054/1000 (21 de tururi), informează AFP, potrivit Agerpres.

George Russell i-a devansat pe cvadruplul campion mondial en titre, olandezul Max Verstappen (Red Bull), şi pe thailandezul Alex Albon (Williams) cu 227 şi, respectiv, 821/1000.

Timpii celei de-a treia şedinţe de antrenamente libere pentru Marele Premiu de la Las Vegas:

  1. George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 1:34.054 (21 tururi)
  2. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1:34.281 (28)
  3. Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes) 1:34.875 (21)
  4. Isack Hadjar (Franţa/Racing Bulls-Red Bull) 1:35.169 (26)
  5. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) 1:35.269 (29)
  6. Andrea Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 1:35.385 (23)
  7. Liam Lawson (Noua Zeelaandă/Racing Bulls-Red Bull) 1:35.439 (25)
  8. Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Mercedes) 1:35.533 (11)
  9. Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Mercedes) 1:35.540 (12)
  10. Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Renault) 1:35.562 (12)
  11. Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari) 1:35.586 (17)
  12. Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes) 1:35.662 (21)
  13. Gabriel Bortoleto (Brazilia/Sauber-Ferrari) 1:35.738 (15)
  14. Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari) 1:35.817 (23)
  15. Charles Leclerc (Monte Carlo/Ferrari) 1:35.908 (26)
  16. Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Renault) 1:36.305 (16)
  17. Nico Hulkenberg (Germania/Sauber-Ferrari) 1:36.650 (10)
  18. Yuki Tsunoda (Japonia/Red Bull) 1:36.667 (23)
  19. Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) 1:37.023 (20)
  20. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) 1:37.112 (18)

 

