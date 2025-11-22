F1: George Russell a fost cel mai rapid în a treia sesiune de antrenamente libere înainte de Marele Premiu de la Las Vegas

Publicat la 09:44 22 Noi 2025

George Russell a fost cronometrat cu timpul de 1 min. 34 sec. 054/1000 (21 de tururi) / foto: Instagram/ F1

Pilotul britanic George Russell (Mercedes) a realizat cel mai bun timp al celei de-a treia şedinţe de antrenamente libere în vederea Marelui Premiu de Formula 1 de la Las Vegas, a 22-a din cele 24 etape ale Campionatului Mondial, fiind cronometrat, vineri, pe Las Vegas Street Circuit (6,201 km) în 1 min. 34 sec. 054/1000 (21 de tururi), informează AFP, potrivit Agerpres.

George Russell i-a devansat pe cvadruplul campion mondial en titre, olandezul Max Verstappen (Red Bull), şi pe thailandezul Alex Albon (Williams) cu 227 şi, respectiv, 821/1000.

Timpii celei de-a treia şedinţe de antrenamente libere pentru Marele Premiu de la Las Vegas: