F1: Charles Leclerc a fost cel mai rapid în prima sesiune de antrenamente libere înainte de Marele Premiu de la Las Vegas

R.M.
1 minut de citit Publicat la 09:35 21 Noi 2025 Modificat la 09:35 21 Noi 2025
charles leclerc (1)
Charles Leclerc a fost cel mai rapid / sursă foto: Getty Images

Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) a stabilit cel mai bun timp al primei şedinţe de antrenamente libere pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Las Vegas, a 22-a din cele 24 etape ale Campionatului Mondial, joi, pe Las Vegas Street Circuit (6,201 km).

Leclerc a fost cronometrat cu timpul de 1 min 34 sec 802, informează AFP, potrivit Agerpres.

Monegascul i-a devansat pe thailandezul Alexander Albon (Williams) şi pe japonezul Yuki Tsunoda (Red Bull) cu 166 şi, respectiv, 269/1000.

Cvadruplul campion mondial Max Verstappen (Red Bull) a obţinut al patrulea timp, urmat de spaniolul Carlos Sainz J (Williams).

Britanicul Lando Norris (McLaren), liderul Campionatului Mondial, a stabilit al şaselea timp, în timp ce rivalul şi în acelaşi timp coechipierul său în cursa pentru titlu, australianul Oscar Piastri, a încheiat pe opt.

Timpii primei şedinţe de antrenamente libere pentru Marele Premiu de la Las Vegas:

  • Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 1:34.802 (29 tururi)
  • Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes) 1:34.968 (23)
  • Yuki Tsunoda (Japonia/Red Bull) 1:35.071 (27)
  • Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1:35.109 (24)
  • Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes) 1:35.179 (31)
  • Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) 1:35.258 (25)
  • Isack Hadjar (Franţa/Racing Bulls-Red Bull) 1:35.299 (30)
  • Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) 1:35.450 (27)
  • George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 1:35.534 (25)
  • Andrea Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 1:35.538 (30)
  • Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) 1:35.561 (26)
  • Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Renault) 1:35.589 (26)
  • Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull) 1:35.709 (28)
  • Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Mercedes) 1:35.746 (23)
  • Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Mercedes) 1:35.894 (25)
  • Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari) 1:35.990 (28)
  • Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari) 1:36.123 (30)
  • Nico Hulkenberg (Germania/Sauber-Ferrari) 1:36.170 (25)
  • Gabriel Bortoleto (Brazilia/Sauber-Ferrari) 1:36.398 (25)
  • Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Renault) 1:36.758 (28).

Formula 1 antrenamente Las Vegas Charles Leclerc

