F1: Charles Leclerc a fost cel mai rapid în prima sesiune de antrenamente libere înainte de Marele Premiu de la Las Vegas

Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) a stabilit cel mai bun timp al primei şedinţe de antrenamente libere pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Las Vegas, a 22-a din cele 24 etape ale Campionatului Mondial, joi, pe Las Vegas Street Circuit (6,201 km).
Leclerc a fost cronometrat cu timpul de 1 min 34 sec 802, informează AFP, potrivit Agerpres.
Monegascul i-a devansat pe thailandezul Alexander Albon (Williams) şi pe japonezul Yuki Tsunoda (Red Bull) cu 166 şi, respectiv, 269/1000.
Cvadruplul campion mondial Max Verstappen (Red Bull) a obţinut al patrulea timp, urmat de spaniolul Carlos Sainz J (Williams).
Britanicul Lando Norris (McLaren), liderul Campionatului Mondial, a stabilit al şaselea timp, în timp ce rivalul şi în acelaşi timp coechipierul său în cursa pentru titlu, australianul Oscar Piastri, a încheiat pe opt.
Timpii primei şedinţe de antrenamente libere pentru Marele Premiu de la Las Vegas:
- Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 1:34.802 (29 tururi)
- Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes) 1:34.968 (23)
- Yuki Tsunoda (Japonia/Red Bull) 1:35.071 (27)
- Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1:35.109 (24)
- Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes) 1:35.179 (31)
- Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) 1:35.258 (25)
- Isack Hadjar (Franţa/Racing Bulls-Red Bull) 1:35.299 (30)
- Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) 1:35.450 (27)
- George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 1:35.534 (25)
- Andrea Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 1:35.538 (30)
- Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) 1:35.561 (26)
- Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Renault) 1:35.589 (26)
- Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull) 1:35.709 (28)
- Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Mercedes) 1:35.746 (23)
- Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Mercedes) 1:35.894 (25)
- Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari) 1:35.990 (28)
- Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari) 1:36.123 (30)
- Nico Hulkenberg (Germania/Sauber-Ferrari) 1:36.170 (25)
- Gabriel Bortoleto (Brazilia/Sauber-Ferrari) 1:36.398 (25)
- Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Renault) 1:36.758 (28).