F1: Charles Leclerc a fost cel mai rapid în prima sesiune de antrenamente libere înainte de Marele Premiu de la Las Vegas

Charles Leclerc a fost cel mai rapid / sursă foto: Getty Images

Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) a stabilit cel mai bun timp al primei şedinţe de antrenamente libere pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Las Vegas, a 22-a din cele 24 etape ale Campionatului Mondial, joi, pe Las Vegas Street Circuit (6,201 km).

Leclerc a fost cronometrat cu timpul de 1 min 34 sec 802, informează AFP, potrivit Agerpres.

Monegascul i-a devansat pe thailandezul Alexander Albon (Williams) şi pe japonezul Yuki Tsunoda (Red Bull) cu 166 şi, respectiv, 269/1000.

Cvadruplul campion mondial Max Verstappen (Red Bull) a obţinut al patrulea timp, urmat de spaniolul Carlos Sainz J (Williams).

Britanicul Lando Norris (McLaren), liderul Campionatului Mondial, a stabilit al şaselea timp, în timp ce rivalul şi în acelaşi timp coechipierul său în cursa pentru titlu, australianul Oscar Piastri, a încheiat pe opt.

