​Charles Leclerc se căsătorește. Modul inedit prin care a cerut-o în căsătorie pe iubita lui

1 minut de citit Publicat la 11:40 03 Noi 2025 Modificat la 11:40 03 Noi 2025

Charles Leclerc, și Alexandra Saint Mleux, studentă la artă și influencer, se întâlnesc de la începutul anului 2023. Sursa foto: captura Instagram/ charles_leclerc

Printr-o postare pe Instagram de duminică seara, pilotul Ferrari Charles Leclerc și-a anunțat nunta cu Alexandra Saint Mleux, studentă la artă. Cererea în căsătorie a fost romantică cu petale de tradafiri şi un inel cu diamant, iar câinele lor a primit un rol esenţial în organizarea momentului.

Pilotul de Formula 1 a scris în postare un comentariu elocvent: „Domnul și doamna Leclerc”, cu o inimă și un emoticon cu un inel, care seamănă foarte mult cu cel pe care îl poartă logodnica sa, cu un diamant încrustat într-o verighetă cu alte pietre prețioase, relatează Corriere della Sera.

Câinele lor, Leo, a fost, de asemenea, o figură cheie în cererea în căsătorie, pentru care Leclerc a creat o zgardă specială de aur pe care scria „Tata vrea să se căsătorească cu tine”.

Charles, în vârstă de 28 de ani, și Alexandra, în vârstă de 24 de ani, studentă la artă și influencer, s-au întâlnit la începutul anului 2023, deși detaliile despre cum a început povestea lor de dragoste nu sunt cunoscute. Relația lor a fost ținută secretă, dar a devenit publică cursă după cursă. Astăzi, Alexandra este considerată una dintre cele mai fermecătoare femei dintre partenerele piloţilor de Formula 1.

Cererea în căsătorie a avut loc într-o atmosferă extrem de romantică, înconjurată de mii de trandafiri roșii, lumânări și fursecuri personalizate cu roz și alb.