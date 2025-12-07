Bătălia finală pentru titlul mondial de Formula 1. Cine transmite la TV Marele Premiu din Abu Dhabi

Ultima bătălie din sezonul 2025, şi momentul decisiv pentru titlul de Campion Mondial

Sezonul 2025 din Formula 1 se încheie duminică, cu Marele Premiu din Abu Dhabi. Pe circuitul Yas Marina, se dă bătălia decisivă pentru titlul mondial la piloţi, unde Lando Norris, Oscar Piastri şi Max Verstappen vor da tot ce au mai bun pentru ca unul dintre ei să-şi asigure titlul de Campion Mondial.

De-a lungul timpului, circuitul Yas Marina a fost martor la numeroase momente de neuitat. De la retrageri emoţionante, precum Sebastian Vettel sau Kimi Raikonnen, până la momente incredibile sub lumina reflectoarelor, Abu Dhabi a găzduit, şi va găzdui până în 2030, ultima cursă de sezon.

Bătălăie în trei pentru titlu

Anul acesta, Abu Dhabi este cu adevărat o cursă de neratat, titlul mondial urmând să se decidă în ultima cursă. Ambii piloţi McLaren, Lando Norris şi Oscar Piastri, alături de Max Verstappen, pilotul principal al celor de la Red Bull, sunt "bară la bară" în campionatul piloţilor, urmând ca fiecare să dea tot ce are mai bun pentru a-şi asigura titlul de Campion Mondial.

Titlul nu a mai fost decis în Abu Dhabi din 2021

Lewis Hamilton și Max Verstappen au avut o relație respectuoasă până în 2021, cei doi fiind rareori "bară la bară" pe circuit şi în Formula 1 per total. Totuşi, sezonul 2021 a schimbat tot.

Rivalitatea dintre Hamilton, care țintea spre un al optulea campionat record, și tânărul superstar Verstappen a dus la accidente majore pe Silverstone și Monza, iar tensiunea a crescut între Mercedes și Red Bull și șefii echipelor, Toto Wolff și Christian Horner, ambii considerând că pilotul lor principal era tratat nedrept de către FIA ​​și directorul de cursă al F1, Michael Masi.

Verstappen și-a asigurat pole position-ul în fața lui Hamilton pentru ultima cursă a sezonului, la Abu Dhabi, având totodată un avantaj față de pilotul britanic la startul mult așteptat de duminică, plecând pe pneuri moi.

Hamilton a fost însă cel care a condus în primul viraj, supraviețuind apoi primului punct critic, după ce Verstappen a încercat să depăşească prin interiorul virajului șase. Red Bull avea nevoie de un miracol.

Cu opt tururi înainte de final, pilotul Williams, Nicholas Latifi, s-a izbit de perete în turul 50 din 58, în timp ce îl urmărea pe Mick Schumacher. A fost scos pe circuit Safety Car-ul, dar momentul incidentului i-a lăsat pe cei de la Mercedes cu o decizie strategică aproape imposibilă: să-l pună pe Hamilton pe pneuri noi și să spere că Grand Prix-ul se va termina sub Safety Car, sau să nu-l oprească pe Hamilton, să păstreze conducerea, dar să riște, cursa să se reia, iar Verstappen să-l vâneze cu pneuri noi.

Necrezând că ar putea fi reluată la timp din cauza regulamentului privind reluările și mașinile cu cinci tururi în parcurs, Mercedes a optat pentru a doua variantă. Red Bull, așa cum era de așteptat, a făcut opusul. Cursa a fost totuşi reluată.

Hamilton, forțat să se confrunte cu Verstappen în ultimul tur, dar cu pneuri dure mult mai vechi în comparație cu noile pneuri moi ale lui Verstappen, a încercat să se apere, dar a fost depășit în interiorul virajului cinci.

Verstappen a trecut linia de sosire ca un campion.

Grila de start pentru Marele Premiu din Abu Dhabi

După sesiunea de calificări de sâmbătă, Max Verstappen şi-a asigurat pole position-ul pentru Grand Prix-ul de duminică. În spatele lui se vor afla Lando Norris şi Oscar Piastri. Astfel, grila de start arată aşa:

Locul 1/2 - Max Verstappen/Lando Norris

Locul 3/4 - Oscar Piastri/Geroge Russell

Locul 5/6 - Charles Leclerc/Fernando Alonso

Locul 7/8 - Gabriel Bortoleto/Esteban Ocon

Locul 9/10 - Isack Hadjar/Yuki Tsunoda

Locul 11/12 - Oliver Bearman/Carlos Sainz

Locul 13/14 - Liam Lawson/Kimi Antonelli

Locul 15/16 - Lance Stroll/Lewis Hamilton

Locul 17/18 - Alexander Albon/Nico Hulkenberg

Locul 19/20 - Pierre Gasly/Franco Colapinto

Scenariile posibile pentru câștigarea titlului mondial

Cu o bătălie în trei pentru titlu, cursa trebuie să decurgă diferit pentru fiecare dintre piloţi, pentru a-şi asigura titlul de Campion Mondial.

Lando Norris, cu 408 puncte, iese campion mondial dacă:

încheie cursa pe podium;

ocupă P4 (N.r. - Poziţia 4) sau P5, dar Verstappen nu câştigă;

încheie în P6 sau P7, dar nici Piastri şi nici Verstappen nu câştigă;

ocupă P9, iar Verstappen nu se află pe podium şi Piastri nu câştigă;

termină în P10 sau mai jos, dar Verstappen nu se află pe podium, iar Piastri nu încheie cursa mai sus de P3.

Verstappen, cu 396 de puncte, poate fi campion mondial dacă:

va câştiga cursa, dar Norris nu este pe podium;

termină în P2, iar Norris nu se află la finalul cursei mai sus de P8, dar nici Piastri nu câştigă;

încheie în P3, dar Norris este pe P9 sau mai jos, iar Piastri nu câştigă.

Piastri, cu 392 de puncte, câştigă titlul mondial dacă:

el câştigă cursa, iar Norris nu se află în primele cinci locuri;

termină în P2, dar Norris este pe P10 sau mai jos şi Verstappen nu se află pe podium.

Într-un scenariu improbabil ca Norris şi Verstappen să încheie la egalitate de puncte, numărul victoriilor fiecăruia în cursele din acest sezon va decide titlul la numărătoarea inversă.

Din moment ce ambii piloţi au câte şapte victorii, iar o egalitate de puncte ar fi posibilă dacă niciunul dintre ei nu câştigă, numărătoarea inversă se va duce până la totalitatea curselor încheiate pe locul secund în toate cele 24 de mari premii, iar într-un astfel de scenariu Norris va câştiga titlul.

Verstappen şi Piastri nu pot încheia la egalitate de puncte în fruntea clasamentului, ţinând cont de avantajul clar al lui Norris.

Clasamentul Piloţilor înainte de Marele Premiu din Abu Dhabi

Astfel, după calificările de sâmbătă, Clasamentul Piloţilor arată astfel:

Lando Norris - 408 puncte Max Verstappen - 396 de puncte Oscar Piastri - 392 de puncte George Russell - 309 puncte Charles Leclerc - 230 de puncte Lewis Hamilton - 152 de puncte Kimi Antonelli - 150 de puncte Alexander Albon - 73 de puncte Carlos Sainz - 64 de puncte Isack Hadjar - 51 de puncte Nico Hulkenberg - 49 de puncte Fernando Alonso - 48 de puncte Oliver Bearman - 41 de puncte Liam Lawson - 38 de puncte Yuki Tsunoda - 33 de puncte Esteban Ocon - 32 de puncte Lance Stroll - 32 de puncte Pierre Gasly - 22 de puncte Gabriel Bortoleto - 19 puncte Franco Colapinto - 0 puncte

McLaren, campioană mondială la Constructori

La Constructori, campionatul stă altfel. McLaren a luat titlul de Campioană Mondială după cursa din Singapore. Astfel, "papaya" (N.r. - denumirea McLaren în rândul fanilor săi) a cucerit al zecelea titlu în istoria sa, depăşind astfel echipa Williams (9 titluri). Recordul este deţinut de scuderia Ferrari, cu 16 titluri mondiale în palmares.

Bătălia se dă acum pentru locul 2 în clasament, care arată astfel:

McLaren - 800 de puncte, Campioană Mondială Mercedes - 459 de puncte Red Bull - 426 de puncte Ferrari - 382 de puncte Williams - 137 de puncte Racing Bulls - 92 de puncte Aston Martin - 80 de puncte Haas - 73 de puncte Kick Sauber - 68 de puncte Alpine - 22 de puncte

Când începe sezonul 2026

După cursa din ABu Dhabi, sezonul 2025 va face loc pauzei de iarnă, marcând finalul sezonului. După testele din 11-13 februarie şi cele din 18-20 februarie, Formula 1 revin oficial pe 6-8 martie, cu Marele Premiu al Australiei.