Formula 1: De ce Marele Premiu din Abu Dhabi este un final excelent de sezon. Retrageri emoţionante, ţinute şi momente de neuitat

În fiecare sezon, din 2009 până în 2010, şi din 2014 până în prezent, steagul în carouri care flutură pe circuitul Yas Marina a semnalat sfârșitul unui alt sezon în Formula 1. Pe măsură ce soarele apune la orizont, reflectoarele aduc la viață una dintre cele mai spectaculoase piste din calendar, iar Marele Premiu din Abu Dhabi oferă o ultimă celebrare a Formulei 1 înainte de pauza de iarnă. Abu Dhabi va fi finala sezonului de F1 pentru a 14-a oară în 2025, iar cu o prelungire de contract semnată în 2021, poziția sa de ultimă cursă din calendar este asigurată până în 2030, scrie Formula 1.

Această săptămână marchează punctul de mijloc al acestei înțelegeri, pe măsură ce ne apropiem de lupta triplă din acest sezon pentru Campionatul Piloților din 2025, este momentul perfect pentru a explora circuitul din Abu Dhabi, unele dintre cursele sale emblematice și tot ceea ce îl face finalul perfect al sezonului.

Confruntări legendare sub reflectoare

Yas Marina a oferit unele dintre cele mai memorabile momente ale F1. Cursa din 2010 a fost singura dată în istorie când patru piloți au intrat în cursa finală cu șansa de a deveni campioni.

Sebastian Vettel se afla la 15 puncte în spatele lui Fernando Alonso înaintea celei de-a 19-a etape a sezonului, Mark Webber și Lewis Hamilton fiind, de asemenea, în competiție.

Vettel a ocupat pole position-ul și a câştigat Grand Prix-ul, în timp ce Alonso de la Ferrari a rămas blocat în spatele Renault-ului lui Vitaly Petrov. În timp ce Vettel trecea linia de sosire pentru a-și asigura primul titlu, inginerul său de curse a spus replica emblematică "Du bist Weltmeister" (N.r. - "Ești campion mondial").

În finala din 2014, Hamilton și-a asigurat al doilea campionat, acumulând nu mai puțin de 50 de puncte din ultima sa victorie, deoarece se oferea puncte duble.

În 2016, cei doi prieteni din copilărie și coechipieri, Hamilton și Nico Rosberg, s-au înfruntat pentru campionat. Având nevoie să recupereze un deficit de 12 puncte, britanicul a "aruncat tot ce a avut" în Rosberg, apropiindu-l de Ferrari-ul lui Vettel și Red Bull-ul lui Max Verstappen, care îl urmăreau. Dar Rosberg a rezistat, câștigând singurul său titlu, înainte de a se retrage o săptămână mai târziu, în cel mai bun moment al său.

Și apoi a fost 2021. Verstappen și Hamilton ne-au oferit unul dintre cele mai mari sezoane de F1, culminând cu o confruntare la Abu Dhabi, cu ambii piloți la egalitate cu 369,5 puncte.

Pilotul Mercedes îl depăşise pe olandez de la început și părea să dețină controlul, până la apariția Safety Car-ului, cu cinci tururi înainte de final. Red Bull a riscat cu o oprire la boxe, iar în urma unei controversate proceduri cu Safety Car, Verstappen l-a depășit pe Hamilton în ultimul tur al sezonului pentru a câștiga primul său Campionat Mondial.

Cel mai recent, în cursa din 2024, Lando Norris a obținut o victorie covârșitoare care a asigurat pentru McLaren primul Campionat al Constructorilor în 26 de ani.

Facilități de clasă mondială pe o insulă special construită

Proiectat de legendarul designer de piste Hermann Tilke, circuitul este situat pe Insula Yas, o bucată artificială de teren de 25 kilometri pătraţi, pe coasta de est a orașului Abu Dhabi.

Începând cu 2006, insula a fost dezvoltată de la zero, circuitul Yas Marina fiind finalizat în octombrie 2009, la un cost raportat de peste 1,32 miliarde de dolari. Configurația originală a fost ajustată pentru cursa din 2021 pentru a îmbunătăți fluiditatea pistei și a oferi mai multe oportunități de depășire.

Toate aceste investiții au produs o pistă cu facilități impresionante, evidențiate de alegerea de către F1 a Yas Marina pentru a găzdui testele de după sezon, unde noile anvelope Pirelli sunt testate de o varietate de piloți.

Însă Insula Yas oferă mult mai mult decât un simplu circuit. În jurul insulei se află șapte hoteluri, parcul tematic "Ferrari World", un mall, un parc acvatic, un teren de golf, o plajă, o arenă de concerte și un club de noapte.

Hotelul emblematic "W Abu Dhabi", cu arhitectura sa distinctivă în formă de balenă, se află chiar lângă pistă.

Cea mai importantă "sărbătoare" de sfârșit de sezon

Abu Dhabi a devenit sinonim cu sărbătoarea, atât pe pistă, cât și în afara ei. Fie că este vorba de o victorie în campionat, un podium surpriză sau un rămas bun de la piloți, există multe de sărbătorit la Yas Marina. Iar piloții au o modalitate preferată de a se bucura de ultima lor ieșire cu mașina din an: "gogoașa". Mașinile care se învârt, producând o perdea de fum în fața tribunelor, sunt întotdeauna favoritele publicului, indiferent de ocazie.

Cursa din 2024 a oferit o mulțime de momente emoționante de rămas bun. Hamilton a concurat în ultima sa cursă ca pilot Mercedes înainte de transferul său la Ferrari în 2025 și a împărtășit un moment special pe grila de start cu mașina sa după cursă. Carlos Sainz a participat la ultima sa cursă pentru Ferrari înainte de a se alătura echipei Williams, în timp ce Kevin Magnussen și Zhou Guanyu și-au finalizat ultimele tururi de cursă într-o mașină de F1, deocamdată.

Yas Marina a fost martora retragerii multor altor piloți de-a lungul anilor. Vettel și-a pus capăt carierei în 2022, întregul weekend fiind dedicat omagiilor aduse cvadruplului campion, inclusiv tricouri "Danke Seb" (N.r. - "Mulţumesc Seb") peste tot în paddock.

Campionul mondial din 2007, Kimi Raikkonen, s-a retras la cursa din 2021, Felipe Massa și-a încheiat cariera în 2017 cu 11 victorii și 41 de clasări pe podium, iar în 2009 a avut loc ultima cursă din cariera de 14 ani a lui Giancarlo Fisichella. Aceste momente emoționante adaugă și mai multe semnificații dincolo de luptele pentru campionat, făcând ca Marele Premiu de la Abu Dhabi să pară cu atât mai special.

Fiecare cursă este originală

Marele Premiu de la Abu Dhabi din 2009 a fost prima cursă de F1 cu o combinație zi-noapte, diferențiind Yas Marina de cele șase curse nocturne din calendar. Piloții trebuie să-și adapteze vederea pe măsură ce cursa progresează, ajutați de aproximativ 4.700 de corpuri de iluminat care luminează circuitul.

Spectacolul vizual nu se oprește aici. Tribuna principală oferă priveliști deosebite ale faimoasei pirotehnici din Abu Dhabi, cu focuri de artificii care luminează cerul deșertului pentru a sărbători încheierea sezonului.

Divertismentul și moda preiau controlul Recent, atmosfera de final de sezon a scos la iveală cele mai bune aspecte ale modei și divertismentului. Abu Dhabi a transformat weekendul curselor într-un festival - primind peste 125.000 de spectatori. În acest weekend, Katy Perry, Benson Boone, Post Malone și Metallica vor urca pe scenă pentru concertele de după cursă. În plus, petrecerile ulterioare cu DJ Idris Elba și Calvin Harris vor transforma evenimentul într-o sărbătoare de o săptămână care atrage iubitori de muzică, alături de fanii sporturilor cu motor. Există o lungă tradiție a concertelor emblematice de după cursă, inclusiv concerte precum Britney Spears, Jay-Z, Rihanna, Lana Del Rey, Eminem, Beyonce, Maroon 5, Guns N' Roses, Kendrick Lamar, Pharrell Williams și mulți alții. În plus, cine ar putea uita scenele finale din "F1 The Movie", filmate pe podiumul din Abu Dhabi? Cu actori de top și piloți de talie mondială pe podium împreună, a fost o imagine emblematică care a surprins unicitatea Yas Marina. Participanții dau tot ce au și în weekendul final de curse, deoarece este ultima șansă de a face o declarație înainte de extrasezon. Abu Dhabi găzduiește unele momente spectaculoase în materie de modă, inclusiv ținute uimitoare ale invitaților, dar niciunul mai deosebit decât ținutele lui Hamilton din 2024. Alegerile sale vestimentare au reflectat tranziția de la era Mercedes la începuturile sale cu Ferrari.