DOCUMENT. Guvernul publică reforma Administrației: Tăieri de posturi și salarii. Noi sancțiuni pentru cei care nu-și plătesc taxele

Ședință de Guvern la Palatul Victoria. Foto: gov.ro

Ministerul Dezvoltării a publicat, marți seara, în transparență decizională, proiectul pe care Guvernul urmează să își asume răspunderea și care vizează reforma Administrației. Pachetul de măsuri modifică mai multe acte normative și prevede de la tăieri de personal, la majorări de impozite pentru clădirile ilegale sau sancțiuni pentru cei care nu își plătesc datoriile. Documentul introduce și o „listă a rușinii” cu datornicii, persoane fizice sau juridice.

Potrivit actului normativ, care urmează să fie dezbătut în Guvern, prin legea bugetului ordonatorii de credite primesc mai puțin cu 10% pentru cheltuielile de personal față de anul 2025. Încadrarea în buget se face prin disponibilizări sau reduceri de salarii/sporuri. De asemenea, vor fi desființate peste 6.000 de posturi de consilieri personali, se face o reducere cu 25% a posturilor din instituțiile prefectului și o reducere cu 30% a numărului maxim de posturi de la nivelul unităților administrativ-teritoriale, dar nu mai mult de 20% aplicat posturilor ocupate.

Reducerea cheltuielilor publice. Tăieri de posturi

• Reducerea personalului:

6.102 de posturi de consilieri personali - economie de 362.630.400 lei pe an

Reducerea cu 25% a posturilor din instituțiile prefectului.

Reducerea cu 30% a numărului maxim de posturi de la nivelul unităților administrativ-teritoriale;

Reducerea personalului din poliția locală, în funcție de numărul de locuitori

• Limitarea salariilor:

Plafonarea salariului preşedintelui ANRSC – economie estimată: 190.812 lei/an.

Limitarea salariilor din subordonatele MDLPA prin grile de salarizare.

Reducerea numărului de membrii ai consiliului de administrație pentru ANCPI, precum şi pentru ANL -economia estimată: 410.444 lei/an.

• Reducerea costurilor administrative:

Asigurarea cheltuielilor centrelor militare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale –

scădere presiune pe bugetele locale

Legea introduce și indicatori de performanță pentru bugetari, examen la 4 ani pentru funcționarii publici, introduce rotația voluntară a funcționarilor. Guvernul spune că se va urmări restrângerea numirilor pentru exercitarea cu caracter temporar a unor funcții publice de conducere la situațiile și perioadele în care respectivele posturi nu pot fi ocupate prin: recrutare, promovare, rotație sau transfer.

Totodată, având în vedere criza economică și financiară în care se află România, angajamentul Guvemului privind reducerea și eficientizarea aparatului de stat, precum și necesitatea diminuării cheltuielilor publice destinate aparatului de lucru al Guvernului prin proiectul de lege se propune desființarea funcției publice de inspector guvernamental.

Impozit dublu pentru clădirile ilegale și noi sancțiuni pentru cei care nu își achită amenzile

Legea prevede și majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirile ilegale pentru o perioadă de 5 ani și restricții pentru datornicii care vor să vândă sau să cumpere. De asemenea, suspendarea dreptului de a conduce poate fi influențată de plata amenzii.

Amenda crește cu 30% dacă nu este plătită în 3 luni după termenul stabilit și o altă majorare de 30% dacă neachitarea continuă după 6 luni. De asemenea, se permite organelor fiscale locale cesionarea creanțelor fiscale rezultate din neachitarea amenzilor către executori judecătorești sau operatori specializați, pentru recuperarea sumelor, inclusiv cu adăugarea unor cheltuieli și profit, iar detaliile cesiunii trebuie consemnate

într-un contract.

Perioada de suspendare a dreptului de a conduce pentru contravenții poate fi redusă atunci când contravenientul prezintă dovada plății tuturor datoriilor către bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde își are domiciliul, inclusiv plata amenzii pentru contravenția care a condus la suspendarea dreptului de a conduce.

Se reglementează situația construcțiilor realizate fără autorizație de construire, exceptând cele edificate înainte de 1 august 2001. În aceste cazuri, valoarea de impozitare va fi calculată în funcție de suprafața clădirii executate. În plus, se introduce o majorare de 100% a impozitului pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor constatării neregulii, adică a construcției făcute fără autorizație. Aceasta măsură are ca scop descurajarea construcțiilor ilegale și creșterea veniturilor la bugetul local, penalizând astfel aceste activități.

Apare „Lista rușinii” pentru persoanele fizice

Conform proiectului, se modifică prevederile privind publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante.

Astfel, "se extinde obligația organelor fiscale de a publica pe site-ul propriu atât listele debitorilor persoane juridice, cât și pe cele ale persoanelor fizice, care au obligații fiscale restante și cuantumul acestora, promovând transparența fiscală".

Textul mai spune că "se clarifică modalitatea de publicare a listelor, specificând că pentru creanțele fiscale administrate de organele fiscale locale, publicarea se face prin dispoziție a autorității executive și în Monitorul Oficial Local".

"La dispozițiile privind publicarea listelor contribuabililor care nu au obligaţii restante se introduce obligativitatea ca atât contribuabilii persoane fizice, cât și cele juridice, care au declarat și au plătit la termen obligațiile fiscale, fără restanțe, să fie incluși pe lista publicată pe site-urile oficiale ale organelor fiscale centrale și locale.

Scopul acestor modificări:

crește vizibilitatea contribuabililor care î și respectă obligațiile fiscale, promov ând conformitatea fiscal ă;

publicarea listei contribuabililor fără restanțe poate stimula alte persoane și entități să î și plătească obligațiile la timp pentru a beneficia de această recunoaștere publică;

stabilirea clară a modalităților de publicare la nivel central și local, inclusiv în Monitorul Oficial Local, pentru a asigura transparen ță și accesibilitate"

Statul poate reține taxele neplătite din ajutoare sociale sau indemnizații cu handicap grav

Indemnizația asistentului persoanei cu handicap va putea fi executata silit. Statul poată sa retina taxe și impozite din indemnizația de handicap.

De asemenea, statul va putea reține taxele neplatie/amenzile din ajutoarele sociale.

„Se propune posibilitatea de a executa silit sumele acordate ca venit minim de incluziune pentru plata impozitelor și taxelor locale”, se arată în proiect.

Toate măsurile propuse de Guvern în noul pachet pot fi consultate AICI și AICI.