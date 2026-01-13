Guvernul introduce „Lista rușinii” pentru persoane fizice. Unde vor fi publicate numele cetățenilor cu datorii la stat

2 minute de citit Publicat la 23:55 13 Ian 2026 Modificat la 00:27 14 Ian 2026

Guvernul vrea să extindă obligativitatea listerlor cu datornici și la persoanele fizice. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa: Getty Images

Guvernul a publicat proiectul legii reformei în administrația locală, care taie cheltuieli și funcții în vederea respectării țintei asumate pentru deficitul bugetar.

De asemenea, proiectul vine cu prevederi specifice, atât pentru contribuabilii cu datorii, cât și pentru cei care își plătesc taxele și impozitele la termen.

Numit "Lege privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale", textul a fost încărcat pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

El se află în etapa de transparență decizională, ceea ce înseamnă că, pentru o perioadă limitată, cetățenii pot depune sugestii, propuneri de amendare și obiecții la lege, însă Guvernul nu este obligat să țină cont de ele.

Legea taie cheltuieli în administrația locală și centrală

"Proiectul de lege vizează instituirea unor măsuri fiscal-bugetare şi are drept scop creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale în vederea consolidării sustenabilității financiare a României prin limitarea cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale și creșterea veniturilor, astfel încât finanțarea categoriilor de servicii publice destinate cetățenilor să se poată susține din fonduri publice.

Pentru atingerea acestui scop (...) sunt instituite o serie de măsuri, astfel încât să se asigure respectarea angajamentelor asumate de România în ceea ce priveşte încadrarea în ținta de deficit bugetar, prin diminuarea unor cheltuieli de funcționare ale instituțiilor şi autorităților publice centrale și locale, și respectiv, prin creșterea veniturilor bugetare ale unităților administrativ-teritoriale", se spune în prezentarea de pe site-ul ministerului menționat.

Legea instituie "Lista rușinii" pentru datornicii persoane fizice, nu doar pentru persoanele juridice

Conform proiectului, se modifică prevederile privind publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante.

Astfel, "se extinde obligația organelor fiscale de a publica pe site-ul propriu atât listele debitorilor persoane juridice, cât și pe cele ale persoanelor fizice, care au obligații fiscale restante și cuantumul acestora, promovând transparența fiscală".

Textul mai spune că "se clarifică modalitatea de publicare a listelor, specificând că pentru creanțele fiscale administrate de organele fiscale locale, publicarea se face prin dispoziție a autorității executive și în Monitorul Oficial Local".

Urmează să fie clarificate, de asemenea, detaliile despre informațiile care trebuie menționate pentru persoanele fizice.

Va exista și o listă a contribuabililor care nu au datorii, î n vederea "recunoa șterii publice"

"La dispozițiile privind publicarea listelor contribuabililor care nu au obligaţii restante se introduce obligativitatea ca atât contribuabilii persoane fizice, cât și cele juridice, care au declarat și au plătit la termen obligațiile fiscale, fără restanțe, să fie incluși pe lista publicată pe site-urile oficiale ale organelor fiscale centrale și locale.

Scopul acestor modificări:

crește vizibilitatea contribuabililor care î și respectă obligațiile fiscale, promov ând conformitatea fiscal ă;

publicarea listei contribuabililor fără restanțe poate stimula alte persoane și entități să î și plătească obligațiile la timp pentru a beneficia de această recunoaștere publică;

stabilirea clară a modalităților de publicare la nivel central și local, inclusiv în Monitorul Oficial Local, pentru a asigura transparen ță și accesibilitate"

se spune în proiectul pus în transparență decizională.