Ilie Bolojan, despre bugetarii care scapă de tăierile din administrație: "Unde s-a făcut acest efort, nu trebuie să mai reduci"

Ilie Bolojan a precizat că elementele de bază din următorul pachet de măsuri rămân cele stabilite la finalul anului trecut. Foto: Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, într-un interviu pentru TVR, că reforma administrației pentru care guvernul își va asuma răspunderea va avea o compoenntă de reducere de cheltuieli și o componentă ce vizează întărirea capacității administrației. El a precizat că pentru anul 2026, Guvernul va avea o țintă de deficit de 6,2-6,4%.

“Anul acesta nu mai trebuie să creștem impozite și taxe dacă ne reducem aceste cheltuieli. Este de bun simț ca și aparatul public să contribuie la acest efort pe care îl fac toți românii. Înseamnă că la finalul acestui an inflația va fi mult redusă, lucrurile vor fi stabilizate astfel încât treptat pe măsură ce intrăm în a doua jumătate a anului să luăm măsuri pentru relansare economică”.

Ilie Bolojan a precizat că elementele de bază din următorul pachet de măsuri rămân cele stabilite la finalul anului trecut:

“Așa cum am procedat la sfârșitul anului trecut, când s-a închis ultima ședință de coaliție am dat un comunicat în care toate acestea au fost stabilite. Elementele de bază sunt stabilite. Am convenit și aspectele tehnice și mai e nevoie de o validare a acestor detalii tehnice care ar trebui să se facă săptămâna viitoare. În baza auditării fiecărei instituții din România să se ia deciziile legate de reducerea de cheltuieli acolo unde este necesar și acolo unde se impune acest lucru”.

Premierul a transmis că vor exista și excepții în ceea ce privește tăierea de cheltuieli cu salariile:

“În domeniul Educției, unde s-a făcut deja acest efort, nu se mai justifică să faci o reducere. La Senatul României unde s-a făcut o reducere de personal anul trecut nu se mai justifică să faci încă o reducere. Asta înseamnă că poți să reduci personalul unde se constată că e în plus”.

Pe de altă parte, Ilie Bolojan a dat exemplul ANPC unde “reducerea personalului se poate face fără probleme”.

În ton cu declarațiile premierului, ministrul Sănătății, a precizat la rândul său că în sistemul medical s-au făcut deja economii. De asemenea, Radu Miruță, a precizat la Antena 3 CNN că angajații MAI, MApN și cei din serviciile de informații nu vor avea venituri diminuate. În schimb este în lucru un proiect care vizează creșterea vârstei de pensionare.

Bolojan: Vârsta de pensionare trebuie să ajungă cât mai aproape de vârsta standard

Premierul Ilie Bolojan a atras atenția că este nevoie de mai mulți oameni în economia reală, inclusiv prin creșterea vârstei de pensionare cât mai apropiat de vârsta standard de 65 de ani:

“Nu putem să avem un sistem de pensii care să stea pe picioarele lui în anii următori dacă nu facem ca mai mulți oameni să lucreze în economie. Trebuie să creștem vârsta de pensionare în general cât mai aproape de vârsta standard pentru ca mai mulți oameni să lucreze. Trebuie să eliminăm din economie absenteismului”.

Premierul a vorbit în acest sens și despre concediile medicale fictive: “Anul trecut am fost în situația în care am constatat că plăteam 1,2 miliarde de euro, 6 miliarde de lei, concedii medicale. Conform statisticii, eram în situația în care în anumite perioade, exact când era punte între Crăciun și Anul Nou, între Paștele ortodox și cel greco-catolic aveam o explozie de concedii medicale. Era evident că o parte din aceste concedii sunt date fără un fundament medical. Am luat măsuri să descurajăm acest lucru. Am redus plata concediilor medicale, am întărit autoritatea de control a Caselor de Sănătate asupra medicilor care eliberează astfel de concedii, am introdus posibilitatea angajatorului să sesizeze când constată că sunt niște abuzuri”.

Amintim că într-un interviu pentru Antena 3 CNN, premierul Ilie Bolojan a precizat în decembrie faptul că, „în cursul anului viitor, în anumite instituții, vor fi şi oameni daţi afară”.

„În cursul anului viitor, ceea ce am stabilit, să reducem cheltuielile în administrație, va implica inclusiv reduceri de personal. Anul viitor, toate autoritățile vor trebui să-și facă un audit al schemei de personal și să vadă dacă avem personal în plus, dacă anumite posturi sunt justificate sau nu. Atunci ei vor avea două posibilități – fie să verifice sistemul de sporuri și distribuția personalului, fie acolo unde, în mod cert și indubitabil, există personal excedentar, să facă reduceri de personal, pentru că un salariu nejustificat înseamnă bani în minus din investiții și servicii mai puține pentru cetățenii noștri”, a spus Bolojan.