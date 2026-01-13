Rogobete exclude să existe tăieri de 10% în Sănătate. Replică pentru Miruță: "Medicii oricum nu sunt plătiți la nivelul anului 2026”

Alexandru Rogobete: “Eu nu știu la Ministerul Sănătății să existe un document strategic de tăiere cu 10% a salariilor". Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a exclus, marți la Antena 3 CNN, că personalul medical va fi afectat de tăierile bugetare în contextul discuțiilor despre reducerea bugetului pentru salarii cu 10% pentru fiecare minister. Alexandru Rogobete a precizat că măsurile care au fost deja luate la nivelul Ministerului Sănătății au creat economii suficiente în sistem.

“Eu nu știu la Ministerul Sănătății să existe un document strategic de tăiere cu 10% a salariilor. Da, există multe măsuri, o parte deja implementate, o parte urmează, care au un singur rol: de a realiza serviciile de sănătate mai bune, de a face economii în interiorul sistemului. De aici și până a veni și să vorbești despre un domeniu pe care nu îl coordonezi, mi se pare puțin lipsit de echilibru”, a spus Alexandru Rogobete cu referire la ministrul Apărării, Radu Miruță, care a anunțat luni, tot la Antena 3 CNN, că fiecare minister va lucra la un plan de tăiere cu 10% a bugetului pentru salarii.

“Eu știam că în această perioadă toate ministerele lucrează la bugetul pe anul viitorul. Lucru pe care îl facem. Drept dovadă, mâine, va exista o întâlnire la Guvern pentru a discuta bugetul pe domenii. Discuția cu reducerea fondului cu salariul este veche. Din toamna anului trecut se discută. În sistemul de sănătate economiile se fac în alte zone, nu la salarii sau la veniturile personalului medical, care oricum nu e plătit la nivelul anului 2026, mă refer la plata gărzilor”.

Alexandru Rogobete exclude, totodată, și planuri privind disponibilizări în rândul medicilor: “Ar fi culmea în condițiile în care există spitale unde nu avem personal să acoperim gărzile să mai dăm afară și din personalul existent care face mai multe gărzi decât ar trebui să facă pentru a acoperi normativul”.

Alexandru Rogobete a subliniat că reducerea cheltuielilor în Sănătate se va face “echilibrat, nu pe fugă, nu pe genunchi, nu peste noapte”:



“Bugetul se va echilibra prin includerea criteriilor de performanță. Este o diferență de la cer la pământ. Noi avem spitale în România unde nu pot acoperi liniile de gardă. Gărzile sunt plătite la nivelul anului 2017, și pot continua cu inechitățile”.

Ministrul Sănătății a subliniat că măsurile care au fost deja luate în sistemul sanitar au produs economii care permit evitarea tăierilor de salarii:

“Tot domnul ministru (Radu Miruță, n.r.) a spus ieri că s-a luat decizia ca fieare manager de instituție, în cazul nostru fiecare ministru, să reorganizeze lucrurile ca să se încadreze în bugetul pe care îl va primi. Lucrul acesta se întâmplă în fiecare an. La sănătate prin măsurile pe care le-am luat există deja o serie de economii care ne permit să funcționăm fără aceste tăieri semichirurgicale sau chirurgicale făcute de oameni care nu au pus niciodată mâna pe in bisturiu”.

Ministrul Sănătății a precizat despre Radu Miruță că “alții fac declarații pe domenii pe care nu le stăpânesc”:

“Reducerea fondului de salarii se poate face pe anumite componente administrative. Mă întreb și eu de ce fac alții declarații pe domenii pe care nu le stăpânesc. Sănătatea are o componentă administrativă și are zona medicală. Reducerea fondului de salarii se poate face pe componentă administartivă fără a afecta activitatea personalului medical și auxiliar din unitățile sanitare. Pe de altă parte, Sănătatea și-a făcut treaba. Am avut măsuri prin care am economisit în interiorul sistemului câteva miliarde bune care vor fi realocate și reinvestite pentru ca acest sistem să fie funcțional. Eu nu am avut încă o discuție cu premierul”.