Departamentul de Stat reduce taxa pentru renunțarea la cetățenia americană la 450 de dolari

Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii reduce drastic costul renunțării la cetățenia americană, punând capăt unei dispute juridice de lungă durată privind prețul renunțării la pașaportul american, scrie The New York Times.

Într-o actualizare publicată vineri în Federal Register, Departamentul de Stat a anunțat că va reduce taxa consulară pentru renunțarea la cetățenia americană de la 2.350 de dolari la 450 de dolari, o scădere de peste 80% pentru acest proces birocratic complex.

Schimbarea de politică, care intră în vigoare pe 13 aprilie, fusese propusă încă din octombrie 2023.

Noua decizie readuce taxa la nivelul din 2010, când Departamentul de Stat a introdus pentru prima dată un cost pentru americanii care renunță la cetățenie.

Procesul este însă unul dificil și costisitor, necesitând muncă extinsă din partea oficialilor consulari, inclusiv verificarea faptului că persoanele care solicită renunțarea la cetățenie înțeleg pe deplin implicațiile acestei decizii.

Obținerea unui „certificat de pierdere a cetățeniei” presupune două interviuri separate cu oficiali consulari, un proces de verificare și depunerea unui jurământ oficial de renunțare. Procedura poate dura luni de zile.

Departamentul avertizează pe site-ul său că riscurile renunțării la cetățenia americană includ posibilitatea de a deveni „apatrid” și necesitatea obținerii unei vize pentru a intra în Statele Unite.

De ani de zile, guvernul american s-a confruntat cu presiuni din partea unor organizații de lobby care reprezintă americani și foști americani din străinătate, care au criticat taxa de 2.350 de dolari ca fiind excesivă.

Printre acestea se numără Asociația ‘Americanii Accidentali’ (Association of Accidental Americans) – care se referă la persoane care au cetățenie americană fără să fi ales neapărat acest lucru (de exemplu, s-au născut în SUA din părinți străini sau au dobândit cetățenia prin părinți), dar trăiesc în alte țări și sunt, totuși, supuse legislației fiscale americane –, cu sediul la Paris, care a contestat în instanță majorarea taxei și a cerut rambursarea diferenței pentru clienții săi.

„Această reducere a taxei reprezintă o primă victorie concretă – dar lupta noastră pentru ca dreptul de a renunța la cetățenie să fie recunoscut ca drept constituțional fundamental continuă”, a declarat Fabien Lehagre, președintele organizației, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a grupului.

Nu există statistici oficiale clare privind numărul americanilor care au renunțat formal la cetățenie, însă aproximativ 9 milioane de cetățeni americani trăiesc în afara Statelor Unite.

Pentru unii dintre ei, cetățenia americană poate deveni o povară. Statele Unite sunt printre puținele țări care impozitează cetățenii în funcție de cetățenie și nu de locul în care locuiesc.

Acest lucru înseamnă că americanii care trăiesc în străinătate trebuie să depună declarații fiscale în SUA și se pot confrunta cu dificultăți în deschiderea unor conturi bancare, din cauza regulilor de raportare impuse instituțiilor financiare străine de guvernul american.

Renunțarea la cetățenia americană a fost gratuită până în 2010, când Departamentul de Stat a introdus taxa administrativă de 450 de dolari. La acel moment, instituția recunoștea că suma acoperea „mai puțin de 25% din costurile suportate de guvernul american” pentru procesarea și certificarea pierderii cetățeniei, dar a menținut-o la acest nivel pentru a nu descuraja persoanele care doreau să folosească acest serviciu.

Creșterea semnificativă a cererilor – determinată parțial de noile cerințe bancare internaționale introduse în 2010 – a determinat Departamentul de Stat să majoreze taxa la 2.350 de dolari în 2015, pentru a acoperi integral costurile procesului.

Decizia a provocat reacții puternice din partea americanilor stabiliți în străinătate, care au considerat că taxa este prohibitivă.

„Membrii publicului au continuat să își exprime îngrijorarea cu privire la costul taxei și la impactul acesteia asupra capacității lor de a renunța la cetățenie”, a precizat Departamentul de Stat în anunțul oficial.

Instituția a anunțat pentru prima dată în octombrie 2023 că intenționează să reducă taxa pentru renunțarea la cetățenie. La acel moment, sute de persoane au susținut schimbarea, multe dintre ele invocând politicile fiscale birocratice ale SUA drept motiv pentru care doreau să renunțe la cetățenie.

„Mulți au raportat că cheltuiesc sute sau chiar mii de dolari anual pe consultanți fiscali, chiar și atunci când nu au obligații fiscale în SUA”, a explicat Departamentul de Stat. „Unii au declarat că, deși sunt obligați să respecte legislația fiscală americană, beneficiază de puține sau chiar de niciunul dintre serviciile pentru care sunt colectate aceste taxe”.