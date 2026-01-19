Surse: Ce s-a decis în prima ședință de Coaliție din 2026. Pe ce măsuri își asumă Guvernul răspunderea. Tensiuni din cauza Mercosur

Luni a avut loc prima ședință de coaliție din 2026. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Prima ședință de Coaliție din acest an a fost una tensionată, potrivit surselor Antena 3 CNN. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au întâlnit, luni, la Palatul Victoria într-o ședință în care au discutat despre pachetul de reformă al administrației, dar și despre subiectele sensibile care au dus la atacuri între parteneri în ultimele zile: votul pentru acordul UE-Mercosur sau scandalul pe Legile Justiției.

Potrivit surselor citate, în ședința Coaliției s-a convenit că Guvernul își va angaja răspunderea pe un pachet de măsuri privind reforma administrației la pachet cu măsurile de relansare economică propuse de PSD. Vor fi proiecte de lege separate, ca la angajările de răspundere trecute, ca să nu existe eventuale probleme de aplicabilitate, în cazul în care vreun pachet va fi contestat la Curtea Constituțională.

La ședința Coaliției, liderii PSD și UDMR au cerut explicații despre votul dat de România la COREPER în favoarea acordului UE-Mercosur, fără o discuție prealabilă.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a criticat modul în care MAE a gestionat situația și a solicitat, alături de șeful UDMR, Kelemen Hunor, ca Oana Țoiu să vină să explice la următoarea Coaliție cum s-a ajuns ca România să dea un astfel de vot. „Nu așa funcționează o Coaliție”, ar fi reproșat Grindeanu.

Președintele PSD a solicitat și măsuri din partea MAE și a Ministerului Economiei pentru contracararea efectelor negative ale prevederilor acordului UE-Mercosur. De asemenea, Oana Țoiu ar fi fost acuzată că pregătește „concursuri de angajare netransparente”.

Liderii coaliției au discutat cu ministrul Apărării Radu Miruță și despre Groenlanda și declarația sa recentă făcută la Antena 3 CNN despre posibila trimitere de trupe. „Kelemen Hunor l-a luat la mișto și i-a spus că se oferă el să plece în Groenlanda pt că a făcut armata la Vânătorii de munte”, au declarat sursele citate.

Tot la ședința de luni, cei din USR ar fi cerut funcții de subprefecți și în alte instituții deconcentrate.