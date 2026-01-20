Grindeanu spune că relația cu Bolojan e una „grea”: „Inflexibilitate la orice idee venită din afara propriei gândiri”

Grindeanu spune că relația cu Bolojan e una „grea”. Foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că relaţia cu premierul Ilie Bolojan este „grea”, că nu se interacţionează simplu cu acesta, pentru că are „un soi de inflexibilitate, devenit proverbial”, la orice idee venită din afara propriei gândiri.

Grindeanu a fost întrebat cum ar descrie astăzi relaţia cu Ilie Bolojan.

„Grea. Şi nu doar eu”, a afirmat el pentru Gândul.ro, potrivit Agerpres.

La întrebarea ce e greu în relaţia cu Bolojan, liderul PSD a răspuns: „Interacţiunea, dialogul, încercarea de a găsi soluţii bune pentru români, un soi, dacă vreţi, devenit proverbial, de inflexibilitate la orice idee venită din afara propriei gândiri. Nu se interacţionează simplu”.

„Ca să fiu bine înţeles, nu e vorba doar de PSD aici. E vorba şi de UDMR şi de USR chiar. Pot să vă dau un exemplu de ieri. UDMR şi USR l-au întrebat pe prim-ministru în coaliţie ce-i cu comitetul ăla pentru legile Justiţiei, că noi nu suntem. (...) Ce vrea acel comitet? Că avem totuşi Parlament, există comisii juridice, în acel mod se fac legile în ţara asta, avem un referendum care spune că nu poţi să faci ordonanţe de urgenţă în domeniul Justiţiei. Prin Parlament se fac aceste lucruri. Astea au fost întrebările. (...) Nu a răspuns. (...) Pot să spun că ministrul Justiţiei este prezent prin natura funcţiei. În acest moment e în situaţia în care are nişte propuneri, vreo 200. Eu nu ştiu care este şi nu vreau să trimit în derizoriu. Chiar vreau să fiu bine înţeles. Care e expertiza unor domni, doamne, de la Vocea României, de exemplu, în ceea ce priveşte legile Justiţiei? Nu vă supăraţi pe mine, sunt oameni care au făcut facultăţi, au dat doctorate. Plagiate sau neplagiate. (...) Există un anumit circuit în ţara asta şi nu doar în ţara asta, ci peste tot în lume. Legile se fac în Parlament. Eu pot să vă spun că privesc cu îngrijorare această desfăşurare legată de acel comitet şi nu văd care e finalitatea”, a spus Grindeanu.