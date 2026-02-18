Axios: Donald Trump e foarte aproape de a declanșa un mare război împotriva Iranului

Trupele iraniene ale Gărzii Revoluționare se pregătesc și ele de un eventual război cu SUA. Foto: Profimedia Images

Administrația Trump este mai aproape de un mare război în Orientul Mijlociu decât realizează majoritatea americanilor, scrie Axios, miercuri. Publicația americană mai scrie că războiul ar putea să înceapă cât de curând.

O operațiune militară americană în Iran ar arăta ca un război real și ar putea dura o perioadă mult mai lungă, spre deosebire de operațiunea-fulger din Venezuela, când Maduro a fost capturat pe parcursul unei zile.

Sursele Axios spun că ipoteticul război va fi dus împreună cu Israelul și ar avea o „întindere” mult mai mare decât operațiunea de vara trecută.

El ar reprezenta cu adevărat o amenințare existențială pentru regimul de la Teheran, dar ar avea și implicații mari pentru regiune și pentru cei trei ani care au mai rămas din mandatul lui Trump.

În contextul în care Congresul și publicul par să fie ocupați cu alte subiecte, lipsește dezbaterea publică pe tema acestei ipotetice intervenții militare americane, probabil cea mai mare din ultimul deceniu.

Negocieri „gripate”

Sursele Axios spun că Trump a fost foarte aproape de a bombarda Iranul la începutul lunii ianuarie, când regimul a început să ucidă sistematic protestatari.

Când „fereastra de oportunitate” pentru atac a trecut, administrația a trecut la o abordare duală – negocieri pe tema programului nuclear și o accentuare a prezenței militare în zonă.

Prin amânările constante și prin intensificarea prezenței militare până la acest nivel, Trump a crecut așteptările cu privire la ipotetica operațiune anti-Iran.

Până în acest moment, o înțelegere SUA-Iran pe tema programului nuclear nu pare să fie posibilă.

Jared Kushner și Steve Witkoff, doi dintre acoliții lui trump, s-au întâlnit cu ministru iranian de externe, Abbas Araghchi, timp de trei ore, marți, la Geneva.

Deși ambele părți au spus că „au fost făcute progrese”, ruptură dintre SUA și Iran este adâncă, iar oficialii se declară pesimiști cu privire la șansele de succes ale acestor negocieri.

JD Vance declara, la Fox News, că deși discuțiile „au mers bine” în unele feluri, „este încă foarte clar că președintele a stabilit niște linii roși, iar iranienii nu sunt încă dispuși să le accepte și să lucreze cu noi”.

Vance a spus și că, deși Trump „ar vrea” o înțelegere cu iranienii, există și șansa să se ajungă în punctul în care va fi considerat că „diplomația a făcut tot ce se putea”.

Prezență militară americană mare în Orient

Armada lui Trump în Orient include două portavioane, câteva zeci de vase de război, sute de avioane de luptă și multiple sisteme de apărare aeriană. Alte forțe sunt încă pe drum și vor suplimenta această armadă.

În plus, peste 150 de avioane de transport au adus armament și muniție în Orientul Mijlociu. Doar în ultimele 24 de ore, alte 50 de avioane de luptă – F35, F-22 și F-16 – au plecat spre regiune.

Confruntarea „rece” cu Iranul durează de atât de mult timp încât mulți americani pur și simplu nu mai reacționează la ea. Războiul ar putea să înceapă mai curând și ar putea să aibă o anvergură mult mai mare decât se așteaptă mulți, spun sursele.

Sursele Axios mai spun că toate semnalele arată că Trump e dispus să „apese pe trăgaci” dacă negocierile eșuează.

„Șeful (Trump – n. red.) s-a cam săturat. Unii din jurul lui îl avertizează să nu meargă la război cu Iranul, dar cred că e o șansă de 90% să vedem acțiune cinetică în următoarele câteva săptămâni”, a declarat o sursă anonimă din administrație.