Armata SUA se pregătește de un război cu Iranul, care ar putea dura câteva săptămâni

Donald Trump a ordonat recent trimiterea unui al doilea portavion în regiune. Foto: Getty Images

Armata americană se pregătește să desfășoare o operațiune militară care s-ar putea întinde pe durata mai multor săptămâni, în cazul în care președintele SUA, Donald Trump, va ordona un atac asupra Iranului, informează Reuters, preluată de The Moscow Times.

Doi oficiali americani au declarat pentru Reuters, sub protecția anonimatului, că, de această dată, planificarea operațiunii militare împotriva Teheranului este mai complexă decât în cazul atacurilor asupra facilităților nucleare iraniene din iunie 2025.

Astfel, se așteaptă ca armata SUA să lovească nu doar infrastructura nucleară, ci și clădirile guveramentale și structurile de securitate ale Iranului pe parcursul unei astfel de campanii miltare.

Washingtonul se așteaptă la măsuri și atacuri de represalii din partea Iranului, care vor duce la un ciclu prelungit de lovituri reciproce pentru o perioadă, a declarat sursa citată pentru Reuters.

Consilierii lui Trump au recomandat amânarea unui atac până când armata SUA se va consolida în regiune

Cei 30.000–40.000 de militari americani desfășurați în Orientul Mijlociu, inclusiv în opt baze permanente, aveau capacități limitate de apărare antiaeriană pentru a face față unei eventuale riposte iraniene.

Avioanele de luptă suplimentare, necesare pentru o operațiune de amploarea celei evocate de Trump, se aflau în baze din Europa sau chiar în Statele Unite.

Potrivit a trei oficiali americani care au vorbit sub protecția anonimatului, consilierii de securitate națională i-au recomandat președintelui să amâne orice acțiune, pentru a permite Pentagonului să-și consolideze atât capacitatea de atac, cât și, mai ales, cea de apărare în cele 11 țări din regiune care ar putea deveni ținte ale represaliilor iraniene.

Cel mai mare portavion din lume a primit ordin să navigheze din Marea Caraibilor spre Orientul Mijlociu, potrivit Times of Israel. Mișcarea are loc în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, analizează posibilitatea de a întreprinde o acțiune militară împotriva Iranului.

Mutarea navei USS Gerald R. Ford, raportată inițial de The New York Times, va plasa două portavioane și navele de război care le însoțesc în regiune. Sursa a vorbit sub protecția anonimatului pentru a putea discuta despre mișcările militare.

Statele Unite și-au consolidat recent prezența militară în zona Golfului Persic, după trimiterea portavionului USS Abraham Lincoln, ca reacție la reprimările violente ale regimului de la Teheran a protestelor antiguvernamentale care au zguduit Iranul luna trecută.

Astfel, Donald Trump intensifică presiunile asupra Iranului pentru a încheia un acord privind programul său nuclear.

„Ultima dată când Iranul a decis că este mai bine să nu încheie un Acord a fost lovit de operațiunea “Midnight Hammer”. Asta nu a funcționat bine pentru ei. Sperăm că de data aceasta vor fi mai rezonabili și mai responsabili”, a declarat președintele american, după o discuție cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.