Netanyahu a ajuns la Casa Albă pentru o întâlnire cu Trump. "Sunt presiuni pentru un acord privind situația din Iran"

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a sosit la Casa Albă miercuri pentru o întâlnire cheie cu președintele Donald Trump, potrivit unui oficial al Casei Albe, citat de CNN.

Înainte de întâlnire, Netanyahu s-a văzut cu secretarul de stat Marco Rubio și ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, la Blair House. Ambasadorul Israelului în Statele Unite, Michael Leiter, a postat o fotografie a întâlnirii, scriind că grupul a discutat „evoluții geostrategice importante” în regiune.

La întâlnirea cu Rubio, Netanyahu a semnat, de asemenea, oficial ca membru al „Consiliului pentru Pace” al lui Trump, potrivit unei postări de pe contul X al prim-ministrului. Consiliul este așteptat să aibă prima sa întâlnire pe 19 februarie.

“ Există în acest moment mai multe posibile rezultate"

Corespondentul american Brian Abel a declarat pentru Antena 3 CNN că în prezent președintele Donald Trump pare să fie adeptul unei soluții diplomatice pentru criza din Iran, după ce inițial a lăsat să se înțeleagă că un atac militar este iminent.

“Există în acest moment mai multe posibile rezultate luate în calcul acestor discuții. Vom vedea care vor fi rezultatele discuțiilor cu premierul israelian, câtă influență are premierul asupra președintelui Trump în acest moment.

Rămâne de văzut luând în considerare starea relației dintre cei doi. Israelul este îngrijorat de capacitățile nucleare ale Iranului și în ceea ce privește rachetele balistice și faptul că Iranul acționează prin actori proxi, dar orice discuții dintre aceste părți e sub semnul întrebării. Există presiuni asupra regimului de la Teheran să ajungă la un acord”.

Brian Abel a subliniat că SUA și-au crescut prezența militară, dar în regiune se fac presiuni pentru un acord:

“În urma întâlnirii cu Netanyahu, presiunea va crește. A avut loc o întâlnire între Kushner, ginerele președntelui și Steve Witkoff. Ei au vizitat săptămâna trecută portavionul USS Abraham Lincoln.

Această discuție va avea loc fără prezența presei ceea ce este puțin obișnuit, luând în considerare că în trecut nu s-a întâmplat asta. Indică faptul că există ceva neînțelegeri între cei doi”.