Donald Tusk le cere polonezilor să părăsească Iranul imediat, după ce s-a aflat că armata SUA este pregătită de atac

Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei. Sursa foto: Hepta

Premierul Poloniei, Donald Tusk, le cere cetăţenilor polonezi care se află în Iran să părăsească imediat țara, avertizând că riscul izbucnirii unui conflict armat este "foarte real" și că, în câteva ore, evacuarea ar putea deveni imposibilă dacă situația se deteriorează rapid, a relatat The Jerusalem Post. Evacuarea ar putea fi imposibilă în câteva ore, a precizat, joi, şeful Guvernului de la Varşovia. Avertismentul lui Donald Tusk vine la câteva ore după ce s-a aflat că armata SUA e gata să atace Iranul sâmbătă, pe 21 februarie, potrivit presei de peste ocean.

Donald Tusk: Polonezii ar trebui să părăsească Iranul imediat

Cetățenii polonezi aflați în Iran ar trebui să părăsească imediat țara, a declarat premierul Donald Tusk, astăzi, avertizând că, din cauza riscului unui conflict armat, evacuarea ar putea deveni imposibilă în doar câteva ore.

"Vă rog, părăsiţi iranul imediat şi nu mergeţi în acastă ţară în nicio circumstanţă", a declarat prim-ministrul Poloniei.

Donald Tusk lansează acest avertisment după ce site-ul Axios a dezvăluit că Statele Unite sunt amai aproape de un conflict armat cu Iranul decât cred mulţi americani, iar o campanie de mai multe săptămâni poate "începe foarte curând", au mai scris jurnaliştii publicaţiei The Jerusalem Post.

Un astfel de conflict poate lua mai degrabă forma unui război decât a unei operaţiuni de o zi, ca în Venezuela, luna trecută, potrivit unor "surse" citate de site.

Potrivit aceloraşi surse, ar putea fi vorba despre o campanie americano-israeliană de o amploare mulr mai mare decât Războiul de 12 Zile din iunie.

O a doua rundă de negocieri indirecte, mediată de Oman, între Statele Unite şi Iran a avut loc marţi la Geneva, la care au participat emisarul american Steve Witkoff, Jared Kushner şi ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi.

Atât Washingtonul, cât şi Teheranul au anuţat progrese, însă există în continuare divergenţe importante.

Jurnaliştii de la The Jerusalem Post au mai scris că Rusia îndeamnă la prudență în privința Iranului, în timp ce SUA își consolidează forțele militare în Orientul Mijlociu. Kremlinul a avertizat joi cu privire la o "escaladare fără precedent a tensiunilor" în jurul Iranului şi a cerut tuturor părţilor să recurgă exclusiv la mijloace politice pentru soluţionarea disputelor, informează EFE, potrivit Agerpres.





