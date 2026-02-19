Șase avioane militare ale SUA au traversat Europa, joi dimineață. Trump este așteptat să dea sâmbătă ordinul de atacare a Iranului

Publicat la 16:51 19 Feb 2026

SUA pregătesc atacul asupra Iranului. Foto: Profimedia Images

Cel puțin șase avioane militare americane au trecut pe deasupra Europei joi dimineață, potrivit jurnaliștilor BBC care le-au urmărit pe aplicația Flightradar24. Avioanele de transport au părăsit diverse baze din Europa și pareau să se îndrepte spre estul Mediteranei, iar avioanele de supraveghere au mers din Europa către Orientul Mijlociu.

Printre avioane s-au aflat inclusiv două avioane de supraveghere E-3, două avioane de transport C-17, un avion de realimentare aeriană KC-135 și două avioane HC-130 Combat King II.

Avioanele E-3, care monitorizează și controlează avioanele de vânătoare și caută amenințări inamice, se îndreaptă din Europa către Orientul Mijlociu. Avioanele de transport au părăsit diverse baze din Europa și par să se îndrepte spre estul Mediteranei.

Datele Flightradar24 sugerează că două HC-130J, versiuni special modificate ale avionului de transport C-130 original, zboară de la Napoli, în Italia, către baza aeriană al-Udeid din Qatar, folosind indicativele KING 71 și KING 72.

Potrivit Forțelor Aeriene ale SUA, acestea sunt utilizate pentru a transporta trupe de pe piste de aterizare temporare.

Armata SUA e gata să atace Iranul sâmbătă, pe 21 februarie, i-au transmis președintelui american Donald Trump înalți oficiali de securitate din administrația Statelor Unite, joi.

Donald Trump încă nu a luat o decizie finală în privința atacării Iranului, dar la Casa Albă se desfășoară în prezent discuții „dinamice și continue” în legătură cu acest subiect, au declarat oficiali din administrația americană citați sub anonimat.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, le cere cetăţenilor polonezi care se află în Iran să părăsească imediat țara, avertizând că riscul izbucnirii unui conflict armat este „foarte real” și că, în câteva ore, evacuarea ar putea deveni imposibilă dacă situația se deteriorează rapid.

În același timp, Kremlinul a avertizat joi cu privire la o „escaladare fără precedent a tensiunilor” în jurul Iranului şi a cerut tuturor părţilor să recurgă exclusiv la mijloace politice pentru soluţionarea disputelor.