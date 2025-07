Ministrul Energiei spune că nu vrea să închidă centralele pe cărbune, deși România poate pierde fonduri UE: Trebuie puse în conservare

„Fac tot ce ține de mine ca să negociez în această perioadă cu argumente foarte clare”, a spus Bogdan Ivan / foto: Gepta

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că România caută soluții pentru a amâna închiderea centralelor pe cărbune din Valea Jiului și de la Complexul Energetic Oltenia, în ciuda angajamentului asumat față de Comisia Europeană pentru 31 decembrie 2025. El a mai precizat că centralele ar trebui păstrate în conservare, întrucât oprirea lor completă ar pune țara într-o situație energetică „foarte dificilă”.

„Noi ne-am asumat că o să închidem până la 31 decembrie 2025, iar din prima zi de când am ajuns la minister, cel mai important jalon, 119, era fix ăsta. Eu am luat toată echipa de la Ministerul Energiei, am vorbit cu cei de la Complexul Energetic, am vorbit și cu președinții de consilii județene din Gorj și Hunedoara și am căutat o formulă prin care să argumentez în cât timp fac licitația pentru centralele pe gaz care să înlocuiască activitatea centralelor pe cărbune, pe care să le punem în conservare, nu să le închidem.

Nu vreau să le închidem ca să fie foarte clar, strategic pentru noi să le avem în continuare în conservare, după ce nu o să mai injecteze direct în sistemul energetic pentru situații neprevăzute și, în momentul de față, pregătim două licitații până în 15 septembrie vor fi depuse ofertele, sper eu, pentru că până acum nu exista un mare apetit în direcția asta și, în paralel, cu Ministerul Fondurilor Europene negociem cu cei din Comisia Europeană o prelungire a acestui termen pentru că e imposibil să oprim grupurile de centrale pe cărbune pentru că vom fi puși într-o situație foarte dificilă energetic și nu încape în calcul discuția asta”, a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Bogdan Ivan: „Fac tot ce ține de mine ca să negociez în această perioadă cu argumente foarte clare”

Bogdan Ivan a admis faptul că România trebuie să închidă centralele pe cărbune până la 31 decembrie 2025, „în caz contrar, ratăm jalonul 119 din PNRR”, cu „o penalitate usturătoare, de aproape două miliarde de euro”.



„Fac tot ce ține de mine ca să negociez în această perioadă cu argumente foarte clare, pentru că de foarte mulți ani doar am transmis promisiuni. Vreau să arăt, și am luat fiecare proiect din PNRR la virgulă, cu fiecare beneficiar, cu o diagramă, cu un progres fizic și financiar până în august 2026, în care fiecare și-au asumat ce fac și când fac. Pe acest capitol, negociez cu ei în mod direct. Nu vom închide centralele pe cărbune din Valea Jiului sub nicio formă (...)

Când mergi cu argumente, când mergi cu date foarte clare, când mergi cu asumări foarte clare și arăți că ai făcut ceva măsurabil și cuantificabil, ai un argument pentru care să te creadă (...) Eu cred foarte mult în oamenii serioși și din România, și din Comisia Europeană, care vor înțelege că nu e de glumă cu subiectul închideri centralelor pe cărbune (...) Avem toate studiile, avem studii de impact asupra sistemului energetic național și avem nevoie de energia produsă de acele grupuri și nu doar până în decembrie 2025 și încă trei, plus încă 3, 5 ani de acum înainte”, a explicat Bogdan Ivan.