Aliatul lui Putin în Europa, convins de Friedrich Merz să deblocheze sancțiunile împotriva Rusiei

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a răspuns, joi, îndemnului public formulat de cancelarul german Friedrich Merz la conferința din Italia, dedicată planurilor de reconstrucție post-război în Ucraina.

Merz i-a cerut lui Fico să nu mai blocheze prin veto ultimul pachet de sancțiuni anti-Rusia convenit la nivelul Uniunii Europene.

Premierul slovac a replicat într-o postare pe X că este pregătit să sprijine acest pachet, dar a cerut în schimb garanții că securitatea energetică a țării sale nu va fi afectată de decizia de a opri complet importurile de gaze rusești în viitorul apropiat.

Răspunsul lui Fico, în continuare. Intertitlurile aparțin redacției.

