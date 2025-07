Un submarin nuclear a făcut o oprire neașteptată. Amiralul responsabil de Europa a spus că a transmis un mesaj

Un submarin de atac al Marinei SUA, propulsat cu energie nucleară, a făcut o escală fără precedent, miercuri, în Islanda. Sosirea navei USS Newport News în portul islandez — legată la chei și cu membrii echipajului debarcați — marchează un nou moment în relația bilaterală, a spus Amiralul Stuart Munsch, comandantul Forțelor Navale ale SUA pentru Europa și Africa, pentru Business Insider. Oficialul a atras atenția că oprirea nu este una deloc întâmplătoare, ci reprezintă un mesaj față de inamicii Statelor Unite, care urmăresc să-și extindă puterea în regiunea Arctică. Vizita a avut loc în contextul în care SUA privesc zona Arctică cu îngrijorare, pe fondul activităților tot mai intense ale Rusiei și Chinei în zonă.

Submarinul de atac USS Newport News a oprit în premieră, miercuri, în Islanda. Vizita a avut loc în contextul în care SUA și NATO sunt tot mai îngrijorate cu privire la activitatea militară tot mai intensă a Rusiei în regiunea arctică și nordul îndepărtat.

Amiralul Stuart Munch, comandantul Forțelor Navale ale SUA pentru Europa și Africa, a spus că este valoros pentru SUA să aibă mai multe opțiuni pentru escale pentru submarinele americane.

Într-un interviu telefonic din capitala Islandei, Reykjavík, Munsch a spus pentru reporterul Business Insider că oprirea submarinului a fost „un important semnal strategic pentru adversarii noștri cu privire la prezența noastră în regiune”, dar și un mesaj de asigurare pentru aliații SUA.

