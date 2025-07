Tragedie în India: un pod rutier vechi de 40 de ani s-a prăbușit sub trafic. Cel puțin 15 morți și mai mulți dispăruți

Un pod vechi de 40 de ani s-a prăbușit miercuri dimineață în statul Gujarat din vestul Indiei, trăgând după el mai multe vehicule în râul Mahisagar. Cel puțin 15 persoane au murit, iar supraviețuitorii spun că au auzit „un sunet uriaș, ca o explozie”, înainte ca structura să cedeze brusc. Autoritățile indiene continuă operațiunile de căutare, scrie BBC.

Supraviețuitorii povestesc că, inițial, au crezut că este vorba despre o explozie sau un cutremur. Cauza exactă a prăbușirii nu este deocamdată cunoscută, iar autoritățile locale au anunțat că ancheta este în curs de desfășurare.

Anwarbhai, aflat la volanul unei dube în care se mai aflau doi pasageri, traversa podul miercuri dimineață când a auzit un zgomot asurzitor, atunci când o secțiune a podului s-a prăbușit în râul Mahisagar chiar în spatele vehiculului său, antrenând mai multe mașini în cădere.

„Am auzit un zgomot uriaș, ca o explozie, și o parte din pod s-a rupt în spatele nostru. Duba noastră a început să se rostogolească înapoi, așa că am sărit repede afară”, a relatat el pentru BBC Gujarati.

Construit în urmă cu 40 de ani, podul făcea legătura între districtul Vadodara și centrul statului Gujarat și era frecvent aglomerat.

Imagini dramatice surprinse după incident arată un camion balansându-se periculos la marginea secțiunii prăbușite – vehiculul a fost ulterior îndepărtat în siguranță. Alte mașini, printre care camioane, autoturisme și un tuk-tuk, au căzut în râu.

Cel puțin patru persoane sunt în continuare dispărute, iar operațiunile de căutare sunt în desfășurare.

„Prioritatea noastră este să verificăm rapid zona și să recuperăm atât trupurile neînsuflețite, cât și eventualii supraviețuitori”, a declarat Surender Singh, oficial al Forței Naționale de Răspuns la Dezastre, pentru agenția ANI.

Sonalben Padhiyar este singura supraviețuitoare din familia sa, după ce mașina în care se afla s-a prăbușit în râu.

