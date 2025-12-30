Cutremur, marţi după-amiază, în România. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs

Cutremur, marţi după-amiază, în România. Foto: Getty Images

Un seism cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs, marţi după-amiază, în România, informează Institutul Național pentru Fizica Pământului. Cutremurul a avut loc în zona seismică Vrancea - Buzău, la o adâncime de 15 km, la ora 13:50.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 32km S de Focşani, 36km NE de Buzău, 70km V de Brăila, 73km V de Galaţi, 95km N de Slobozia.

Altfel, duminică, un cutremur neobișnuit s-a produs în județul Ilfov, potrivit datelor transmise de Institutul Național pentru Fizica Pământului. Seismul cu magnitudinea de 2.5 a avut loc la ora 12:24 și s-a produs în Muntenia, Ilfov, la adâncimea de 13.8 km.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele cu magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea. Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, pe 16 septembrie.