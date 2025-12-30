Bashar al-Assad și tatăl lui au fost înlocuiți de trandafiri, măsline şi portocale, pe bancnotele din Siria. Ce mesaj are noul design

Bancnotele vechi ale Siriei, cu chipul lui Bashar al-Assad, erau tipărite în Rusia. Sursa foto: Getty Images

Imaginea fostului preşedinte sirian Bashar al-Assad a fost înlocuită pe bancnote cu imagini cu trandafiri, portocale, măsline, grâu şi alte simboluri agricole ale Siriei, relatează marţi AFP şi dpa, citate de Agerpres

Noul lider al ţării, preşedintele Ahmed al-Sharaa, fost jihadist devenit şef de stat după răsturnarea lui Bashar al-Assad, în urmă cu un an, a explicat luni la prezentarea bancnotelor că „noul design este expresia unei noi identităţi naţionale şi marchează o ruptură cu venerarea indivizilor”.

Imaginea lui Bashar al-Assad, precum şi cea a tatălui său, Hafez, care au condus ţara timp de decenii, apare încă pe unele bancnote.

› Vezi galeria foto ‹

Se taie două zerouri de pe bancnote

Schimbarea cuprinde şi o denominare, prin eliminarea a două zerouri. Astfel, noile bancnote, care vor începe să circule pe 1 ianuarie, vor avea valori între 10 lire siriene - 1.000 de lire siriene în sistemul vechi - şi 500 de lire siriene, 50.000 de lire vechi.

Bancnota de 10 lire siriene înfăţişează un fluture pe un trandafir de Damasc, simbolizând Damascul. Pe bancnota de 50 de lire sunt desenate portocale şi o scoică, reprezentând regiunea de coastă, în timp ce pe bancnota de 100 de lire figurează bumbac şi o gazelă.

Bancnota de 200 de lire siriene înfăţişează măslini şi cai, simbolizând nordul Siriei, iar cea de 500 de lire - grâu şi o vrabie, reprezentând regiunile nord-estice.

„Siria merită o economie puternică şi o monedă stabilă”, a subliniat preşedintele luni.

Bancnotele vechi ale Siriei erau tipărite în Rusia

De la începutul războiului civil din 2011, lira siriană a scăzut de la 50 la aproximativ 10.000-11.000 pentru un dolar, obligându-i pe oameni să aibă la ei teancuri mari de bani, chiar şi pentru strictul necesar.

Şeful de stat interimar a mai notat că eliminarea zerourilor nu va îmbunătăţi singură economia, ci va facilita tranzacţiile financiare zilnice, precizând că resursele economice depind de creşterea producţiei, reducerea şomajului şi consolidarea sectorului bancar.

El i-a îndemnat pe cetăţeni să nu se grăbească să schimbe bancnotele vechi, avertizând că cererea excesivă ar putea afecta negativ cursul de schimb, şi a subliniat de asemenea necesitatea combaterii speculaţiilor valutare şi a restabilirii încrederii publicului în lira siriană.

Bancnotele vechi ale Siriei erau tipărite în Rusia, fostă susţinătoare a regimului. Guvernatorul băncii centrale siriene, Abdul Qadir al-Hasriya, nu a specificat unde va fi tipărită noua bancnotă.