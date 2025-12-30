Meta cumpără Manus, un startup de inteligență artificială cu sediul în Singapore despre care vorbește toată lumea

Meta a achiziționat Manus, un startup de inteligență artificială cu sediul în Singapore, care a devenit subiectul preferat de discuție al Silicon Valley după ce primăvara trecută a prezentat un videoclip demonstrativ ce arăta un agent AI capabil să facă lucruri precum trierea candidaților la angajare, planificarea vacanțelor și analiza portofoliilor de acțiuni. La acel moment, Manus susținea că a depășit Deep Research, produsul OpenAI.

În aprilie 2025, la doar câteva săptămâni după lansare, fondul de capital de risc Benchmark a derulat o rundă de finanțare de 75 de milioane de dolari, care a evaluat Manus la 500 de milioane de dolari, iar partenerul general al Benchmark, Chetan Puttagunta, s-a alăturat consiliului de administrație al startupului.

Potrivit unor publicații din China, Manus atrăsese deja la acel moment și alți investitori importanți, precum Tencent, ZhenFund și HSG (fosta Sequoia China), care ar fi participat la o rundă de finanțare separată, de 10 milioane de dolari.

Compania a anunțat recent că între timp a atras milioane de utilizatori și genera venituri recurente anuale de peste 100 de milioane de dolari.

În acel moment, Meta a început negocierile cu Manus, potrivit WSJ, care spune că gigantul tech plătește 2 miliarde de dolari.

Pentru Mark Zuckerberg, Manus reprezintă ceva nou: un produs AI care chiar face bani.

Acest lucru este cu atât mai relevant cu cât investitorii au devenit tot mai neliniștiți în legătură cu valul de cheltuieli ale Meta, de 60 de miliarde de dolari, pentru infrastructură, și proiectele pentru centre de date.

Meta spune că va păstra Manus ca entitate independentă și va integra agenții AI ai startupului în Facebook, Instagram și WhatsApp, unde chatbotul propriu al companiei, Meta AI, este deja disponibil utilizatorilor.

Există însă o problemă: fondatorii chinezi ai Manus au înființat compania-mamă, Butterfly Effect, la Beijing, în 2022, înainte de a se muta în Singapore la mijlocul lui 2025. Rămâne de văzut dacă acest lucru va ridica semnale de alarmă la Washington, însă senatorul John Cornyn a criticat deja Benchmark pentru investiția în companie, exprimând în mai îngrijorări privind direcționarea capitalului american către o entitate chineză.

Cornyn, republican din Texas și membru de top al Comisiei de Informații din Senat, este de mult timp unul dintre cei mai vocali din Congres pe tema Chinei și a competiției tehnologice, dar nu este singur.

În mod previzibil, Meta a declarat deja pentru Nikkei Asia că, după achiziție, Manus nu va mai avea nicio legătură cu investitori chinezi și nu va mai opera în China. „Nu vor exista interese de proprietate chinezești continue în Manus AI după finalizarea tranzacției, iar Manus AI își va întrerupe serviciile și operațiunile în China”, a transmis un purtător de cuvânt al Meta publicației.