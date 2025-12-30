Indignare la Craiova după ce s-a aflat de ce a dispărut de două săptămâni un pui de tigru alb de la grădina zoologică

1 minut de citit Publicat la 14:38 30 Dec 2025 Modificat la 15:07 30 Dec 2025

Cei doi pui de tigru alb au fost aduşi la Grădina Zoologică din Craiova în luna mai 2025. Sursa foto: Lia Olguţa Vasilescu / Facebook

Indignare în mediul online, după ce unul dintre cei doi pui de tigru alb, care au fost aduși la Grădina Zoologică din Craiova în luna mai a acestui an, a dispărut. Potrivit ECO Urbis, societatea care administrează Grădina Zoologică, puiul de tigru a murit în urmă cu două săptămâni, după ce a ingerat ambalaje din plastic aruncate de vizitatori în țarc, scrie Gazeta de Sud.

Dispariția puiului de tigru a provocat indignare în online, iar oamenii au întrebat ce se întâmplă cu el, după ce mai mulți vizitatori nu l-au mai văzut în țarc, alături de celălalt pui de tigru.

Ulterior, societatea care administrează Grădina Zoologică a venit cu un comunicat în care a anunțat decesul puiului de tigru.

Potrivit reprezentanților instituției, animalul a murit în urmă cu două săptămâni, după ce a ingerat ambalaje din plastic aruncate de vizitatori în țarc.

„În data de 14 decembrie, un pui de tigru alb din cadrul Grădinii Zoologice din Craiova a decedat în mod neașteptat. Acesta nu a prezentat anterior semne de boală care să indice o afecțiune medicală.

Cauza este ingerarea accidentală de ambalaje din plastic aruncate de unii vizitatori în perimetrul țarcului.

La Grădina Zoologică din Craiova sunt amplasate panouri de informare și avertizare, prin care vizitatorii sunt rugați să nu hrănească animalele, deoarece reprezintă un pericol real pentru sănătatea animalelor.

Facem un apel ferm către toți vizitatorii să respecte regulile de vizitare și indicațiile afișate. Bunăstarea și siguranța animalelor depind în mod direct de comportamentul responsabil al fiecăruia, iar gesturi aparent minore pot avea efecte grave”, se precizează în comunicatul ECO Urbis.

Cei doi pui de tigru alb au fost aduși la Grădina Zoologică din Craiova în luna mai și au fost hrăniţi cu lapte de medicul veterinar în primele săptămâni.

Tigrul alb este o variație leucistică de tigru şi se întâlnește mai ales la tigrul bengalez. Este raportată ocazional în sălbăticimea indiană. Are dungile negre ale unui tigru obișnuit, dar cealaltă parte a blănii este albă sau aproape albă.

Ochii săi sunt întotdeauna albaștri, deoarece mutația genetică care cauzează blana albă schimbă și culoarea ochilor.