Ivan, despre salariul de 38.000 de euro al șefului Nuclearelectrica: „Să fim corecți, nu vreau să îi demonizăm pe toți acești oameni”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus joi la Antena 3 CNN că nu trebuie „demonizați” toți directorii companiilor de stat din România doar pentru că unii și-au votat indemnizații „nesimțite”. Întrebat dacă directorul Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, care câștigă 38.000 de euro pe lună, merită acest salariu, ministrul a spus că această companie are un profit anual de 1,7 miliarde de lei. El a comparat apoi salariul lui Cosmin Ghiță cu cel al directorului OMV Petrom, care câștigă 2 milioane de euro pe an, în timp ce compania are un profit de 7 miliarde de euro. „Vreau să fim corecți, nu vreau să demonizăm pe toți acești oameni”, a spus ministrul.

Directorul Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, are venituri anuale de 2,2 milioane de lei, respectiv un salariu lunar de circa 38.000 de euro.

„M-am uitat la cifra de afaceri și la profituri - Nuclearelectrica are 4 miliarde cifra de afaceri, 1,7 miliarde profituri, dintre care 90% se duc la bugetul de stat.

Că merită sau nu merită, trebuie să vedem dacă la o companie similară din piață listată la bursă, cum e și Nuclearelectrica, un director de companie care are aceeași cifră de afaceri, aceleași profituri și aceleași investiții, pentru că vorbim de o companie strategică pentru energia României, avem un venit similar.

Am făcut o comparație, nu știu dacă e corectă sau nu, din domeniul privat, cu OMV Petrom, CEO-ul are venit de aproape 2 milioane de euro pe an, la o cifră de afaceri de 31 de miliarde, 7 miliarde profit.

Avem Hidroelectrica, tot acolo, la 11 miliarde de lei cifră de afaceri, aproape 7 miliarde profit, venituri de 14 ori mai mici decât OMV. Am dat un exemplu”, a spus ministrul la Antena 3 CNN.

Bogdan Ivan a spus că pentru câțiva oameni care și-au dat „venituri nesimțite” nu trebuie „demonizați” toți cei care lucrează în conducerile companiilor de stat.

„Vreau să fim corecți, nu vreau să demonizăm pe toți acești oameni. Pentru 2, 3, 5 pe care i-am văzut la televizor, care nu aveau nicio treabă cu domeniile astea, care cu adevărat și-au dat venituri nesimțite în CA-uri, ei fiind pe pierdere și fiind dependenți de bani din bugetul de stat, acolo nu doar că le-aș tăia indemnizația, i-aș da afară cu totul”, a conchis ministrul.

Ministrul Energiei a vorbit joi la Antena 3 CNN și despre companie de stat unde membrii Consiliului de Administrație primesc „spor de femeie”, indiferent dacă sunt sau nu femei. El a anunțat că a trimis Corpul de Control să-i verifice pe manageri.

Bogdan Ivan a vorbit și despre solicitarea vicepremierului Dragoș Anastasiu ca cei cu salarii la stat peste cel al președintelui să și le taie voluntar. Ministrul Energiei a spus că nu a întâlnit directori din companiile de stat care să își dorească să renunțe la o parte din salariile uriașe, în semn de solidaritate cu românii care suportă măsurile fiscale impuse de Guvernului Bolojan.