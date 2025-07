Anastasiu anunță că mulți directori au acceptat deja să își taie salariile singuri: „Sunt oameni care au conștiință”

Vicepremierul Dragoș Anastasiu. Foto: Agerpres

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a afirmat, joi, că deja „mulți oameni care au conștiință” acceptat să câștige mai puțin în această perioadă, după apelul său de miercuri ca şefii instituţiilor de la stat care obţin venituri peste cel al Preşedintelui României să renunţe voluntar la o parte din aceşti bani.

„Au fost oameni și veți vedea în curând directori și de companii, și de entități ale statului care sunt dispuși, voluntar, să câștige mai puțin în această perioadă. Sunt oameni care au conștiință, sunt oameni care văd ce se întâmplă de jur împrejur, care înțeleg eforturi și pe de o parte, și pe de altă parte suferința multor categorii sociale din România și care sunt dispuși să câștige mai puțin. Deși, din punct de vedere contractual nu poți să faci nimic dacă ești o persoană responsabilă la stat. Din punct de vedere legal poți să faci pentru viitor, nu poți să faci pentru trecut. Contractele, în momentul de față, multe dintre ele sunt încheiate pe o lege care a fost în vigoare. Nu e greu de schimbat legea, nu e nici ușor, dar nu e greu de schimbat legea. Sigur că avem niște obligații pe care ni le-am luat prin PNRR, pentru că avem un jalon acolo, guvernanța corporativă și există acolo câteva principii. Trebuie să ținem cont de toate lucrurile astea, dar putem să schimbăm legea. Doar că legea nu e valabilă pentru trecut, e valabilă pentru viitor. Și eu mă refeream aseară și astăzi la cei care au salarii astăzi legale și care din punct de vedere contractual nu pot fi modificate atât de repede,” a precizat Dragoș Anastasiu, la Digi24.

Vicepremierul a precizat că a vorbit cu zeci de oameni, iar majoritatea s-au declarat dispuși să aibă reduceri de salarii.

„Sunt oameni care și-au exprimat disponibilitatea și sunt mulți, nu sunt puțini. Adică vă dați seama că n-am vorbit cu mii de oameni, dar am vorbit cu zeci și o majoritate și-a exprimat disponibilitatea să aibă reduceri de salarii. Unii o să spună 3%, unii o să spună 15%, unii o să spună 25%, lumea gândește diferit și salariile sunt diferite. Pentru unii, 25% înseamnă foarte mult și se duc într-o zonă în care nu știu că toată lumea are credite, toată lumea are angajamente, nimeni nu este fericit și bucuros să scadă veniturile de azi pe mâine. Nu e o situație plăcută, toată lumea are angajamente, se bazează pe ceva, chiar dacă câștigă mult. Nu știu. Au rate mai mari la case, nu sunt de condamnat lucrurile astea, pentru că s-au bazat pe ceva și ca să vii peste noapte să le schimbi...” a mai adăugat Anastasiu.

Acesta a declarat că inechitățile de acest fel vor dispărea încet, încet, dar nu se poate „peste noapte”.

„E o problemă de echitate în România pe care o avem de mult timp, nu de acuma și care a enervat toată populația, inclusiv persoana mea ani de zile. Și aceste inechități trebuie să dispară încet, încet, doar că nu putem să le facem peste noapte. Avem nevoie de ceva timp, pentru că, după cum spuneam, trebuie să schimbăm niște legi, asta durează puțin, trebuie după aia să schimbăm niște contracte, pe viitor. Ce facem cu cele care au existat în spate? Vedeți, la pensii speciale același lucru, poți să schimbi pentru viitor, pentru trecut lucrurile sunt puțin mai complicate sau foarte complicate,” a explicat Anastasiu.