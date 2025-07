Ministrul Energiei a trimis Corpul de Control la compania de stat unde șefii, inclusiv bărbații, iau „spor de femeie”

În această companie, care gestionează un fond de investiții în proiecte pe energie, doar directorul câștigă 56.666 de lei net pe lună. Foto: Hepta

Există o companie de stat unde membrii Consiliului de Administrație primesc „spor de femeie”, indiferent dacă sunt sau nu femei. Condiția: să fie totuși cel puțin o femeie în consiliu. Informația a fost confirmată de ministrul Energiei, joi, la Antena 3 CNN. Compania se numește Societatea de Administrare a Participanților în Energie. Pe scurt, SAPE. Compania este în subordinea Ministerului Energiei, iar ministrul spune că nici el nu știa de ea până când a ajuns în fruntea ministerului. Bogdan Ivan a dezvăluit că a trimis Corpul de Control la SAPE pentru a-i verifica pe manageri.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dezvăluit că a dat de numele SAPE săptămâna trecută. A fost uluit să citească indicatorii de performanță pe baza cărora încasează sporuri: angajații să facă cursuri de formare profesională în timpul anului, iar în board-ul de conducere al companiei să fie și o femeie. „Sporul de femeie” aducea un plus de 10% la indemnizație.

„Eram săptămâna trecută la birou, ce-i drept la final de program, semnam mapa și am avut curiozitatea să văd care sunt acei indicatori de performanță și când am văzut că își ating indicatorii de performanță cei din Consiliul de Administrație dacă cei din companie fac cursuri de formare profesională în timpul anului și dacă e o femeie în board-ul de conducere de al companiei automat o să își încaseze sumele, nu știu exact cât e, câteva mii de lei”, a spus ministrul Energiei la Antena 3 CNN.

În această companie, care gestionează un fond de investiții în proiecte pe energie, doar directorul câștigă 56.666 de lei net pe lună. Ministrul Energiei a anunțat că a trimis Corpul de Control la SAPE pentru că nu este deloc mulțumit de activitatea companiei.

„E o companie pe care am descoperit-o și eu când am ajuns la minister. Ideea companiei e una deșteaptă, dar modul în care a fost optimizată cred că lasă de dorit. Concret, e un lucru foarte simplu: gestionează un fond de investiții n energie de aproximatv 100 de milioane de euro, care pot fi folosiți mai departe pentru a-i investi punctual împreună cu băncile în proiecte de energie. Sunt nemulțumit de cum arată și am trimis Corpul de Control la compania SAPE pentru a primi un raport oficial privind activitatea de acolo și la capacitatea managerial”, a spus Bogdan Ivan.

