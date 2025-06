Proiectul Neon, megaorașul din deșert, înaintează cu o viteză uluitoare. Arabii se laudă că 80% din cea mai complicată parte e făcută

Imagini distribuite de Neom's Green Hydrogen Company (NGHC) arată că cea mai mare centrală de hidrogen verde din lume, aflată în construcție în Arabia Saudită, se apropie de finalizare, compania anunțând că proiectul este acum realizat în proporție de 80%.

Centrala Neom este proiectată să sprijine ambiția „Viziunii 2030” a Arabiei Saudite de a diversifica economia, reducând dependența de petrol și gaze și vizând poziția de lider în energie regenerabilă. Face parte din proiectul general Neom, care este piesa centrală a planurilor prințului moștenitor Mohammed bin Salman pentru Arabia Saudită.

Unele dintre proiectele Neom au înregistrat întârzieri și depășiri de buget, iar un nou lider a fost numit recent pentru a readuce inițiativa pe drumul cel bun. Finalizarea centralei de hidrogen verde ar reprezenta un reper semnificativ.

„Construcția a ajuns acum la 80% finalizare pe toate șantierele noastre: instalația de hidrogen verde, grădina eoliană, ferma solară și rețeaua de transport,” a anunțat NGHC pe conturile sale de socializare, potrivit Nesweek.

