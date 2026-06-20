Misterul fluturilor Buha gamma care au invadat Capitala. Specialist: E una dintre cele mai spectaculoase migrații din lumea insectelor

Perioada de migrație începe la începutul lunii mai și începutul lunii iunie și ar trebui să se termine în ultima decadă a lunii iunie. FOTO: Getty Images

În ultimele zile, Bucureștiul a fost martorul unui spectacol natural neobișnuit: parcuri, străzi și chiar zone rezidențiale au fost populate de un număr mare de fluturi. Potrivit Muzeului Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa”, nu este vorba despre o invazie, ci despre un fenomen natural spectaculos: migrația fluturelui Buha gamma (Autographa gamma), una dintre cele mai impresionante specii migratoare din Europa.

Acest fluture aparent fragil poate parcurge sute sau chiar mii de kilometri, ridicând întrebări fascinante despre traseul său, originea și motivele acestei apariții în masă.

Într-un material explicativ, specialistul în lepidoptere al muzeului, dr. Mihai Stănescu, deslușește misterul uneia dintre cele mai spectaculoase călătorii din lumea insectelor.

"În această perioadă, în București ne confruntăm cu un val de migrație a unei insecte venite din partea sudică a Europei și partea nordică a Africii. Este vorba despre Buha Legumelor sau Autographa gamma. Este un fluture care zboară atât ziua, cât și noaptea care, în momentul în care se încălzește clima în partea nordică a Africii și sudul Europei începe să migreze către nord. Migrația se desfășoară sub forma unui val care în țara noastră ajunge pe la începutul lunii iunie, până în ultima decadă a lunii iulie și această insectă parcurge în migrația ei un drum extrem de mare. Un adult este capabil să parcurgă între 2.000-2.500 de km.

Perioada de migrație începe la începutul lunii mai și începutul lunii iunie și ar trebui să se termine în ultima decadă a lunii iunie când temperaturile în țara noastră încep să crească foarte mult. În felul acesta, aceste insecte sunt silite să meargă mai spre nord, unde temperaturile sunt mai suportabile pentru ele, unde temperaturile în timpul zilei nu cresc atât de mult", a explicat specialistul.

Acest tip de fluture nu este periculos pentru om, dar dacă numărul omizilor crește prea mult, poate afecta vegetația, în special speciile cultivate de legume.

Invazia este un fenomen sezonier care durează 3-4 zile și nu exista soluții de combatere la nivel urban și nici insecticide omologate în acest sens, mai transmit autoritățile locale.

Deși nu sunt periculoși, fluturii pot deveni deranjanți, mai ales că se adună în număr mare în apropierea surselor de lumină. În agricultură, larvele acestei specii pot afecta culturile, însă pentru zonele urbane riscurile sunt minime.