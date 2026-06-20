Dragoș Pîslaru, după negocierile cu Comisia Europeană: "România păstrează un PNRR cu o valoare de peste 20 de miliarde de euro"

Dragoş Pâslaru: "Am finalizat pozitiv negocierile tehnice cu Comisia Europeană privind ultima modificare de PNRR"/ Foto: Guvernul României

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat finalizarea cu succes a negocierilor tehnice cu Comisia Europeană pentru ultima modificare a PNRR.

Acesta a scris pe Facebook că România păstrează integral finanțarea nerambursabilă din PNRR, în valoare de peste 20 de miliarde de euro. Ajustările convenite au permis evitarea unor riscuri majore de corecții financiare și pierderi de miliarde de euro:

"Am finalizat pozitiv negocierile tehnice cu Comisia Europeană privind ultima modificare de PNRR. Rezultatul direct: România păstrează un PNRR cu o valoare de peste 20 de miliarde de euro și menține integral componenta de bani europeni nerambursabili, cea mai valoroasă parte a acestei finanțări.

Prin ajustarea realistă a unor indicatori de investiții și prin reformularea unor jaloane și reforme am reușit să eliminăm riscuri majore de penalizare. Vorbim despre evitarea unor corecții financiare care puteau ajunge la miliarde de euro pierduți. În același timp, am păstrat obiectivele esențiale ale reformelor și investițiilor asumate", a scris Dragoș Pîslaru.

Noile mecanisme aprobate permit recunoașterea progresului deja realizat

Ministrul a subliniat că modificările vizează proiecte din infrastructură, sănătate, energie, digitalizare, educație, dezvoltare locală și mediu, iar noile mecanisme aprobate permit recunoașterea progresului deja realizat și adaptarea unor jaloane pentru implementare în termen.

"Acesta este rezultatul unui dialog intens cu Comisia Europeană și al muncii depuse de experții din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, ministerele de linie, autorități locale, beneficiari și echipele tehnice implicate în implementarea PNRR.

Detaliile vor fi comunicate public la începutul săptămânii viitoare.

România nu renunță la reforme și nu renunță la investiții. Din contră, am făcut tot ceea ce era necesar pentru a le face realizabile și pentru a ne asigura că fiecare euro disponibil este investit pentru beneficiul românilor.

Urmează acum etapa cea mai importantă: implementarea până la 31 august. Mai avem puțin timp la dispoziție, iar fiecare zi contează.

Prioritatea mea a fost și va rămâne aceeași: să aducem în țară cât mai multe fonduri europene și să ducem la bun sfârșit proiectele care modernizează României".

Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu pentru Radio România Actualități, că mai sunt nouă proiecte de lege aferente jaloanelor restante care trebuie adoptate până la 31 august:

"Suntem în măsură ca săptămâna viitoare, practic, să se încheie negocierile pentru PNRR, să prezentăm Parlamentului toate cele nouă proiecte. Sunt deja două în Parlament, încă șapte vor veni, așa cum au fost negociate cu Comisia Europeană. Sunt jaloane de bază, proiecte de bază".