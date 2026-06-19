O resursă inepuizabilă de energie a fost descoperită la 200 de metri sub pământ, sub șase localități din Spania

Proiectul se bazează pe geotermia de mică adâncime. Foto: Getty Images

Șase localități din provincia Tarragona, regiunea Catalonia, ar putea încălzi și răci în viitor o parte din clădiri cu ajutorul energiei geotermale. Concluzia vine în urma unui studiu realizat de Institutul Cartografic și Geologic al Cataloniei (ICGC), la solicitarea unui fond regional destinat tranziției economice, potrivit focus.de.

Forajele de explorare efectuate la adâncimi cuprinse între 100 și 200 de metri au confirmat existența unor condiții favorabile în localitățile Ascó, Flix, Montbrió del Camp, Mont-roig del Camp, Ulldemolins și El Perelló.

Alegerea acestor comunități nu este întâmplătoare. Toate se află în zona de influență a centralelor nucleare Ascó și Vandellòs, care urmează să fie închise treptat. Autoritățile regionale încearcă astfel să găsească noi oportunități de dezvoltare economică pentru localitățile afectate.

Geotermia are avantajul că poate furniza energie permanent

Proiectul se bazează pe geotermia de mică adâncime. Prin foraje de până la 200 de metri sunt instalate conducte care captează energia termică din subsol. Aceasta este apoi transferată către pompe de căldură, care o transformă în energie pentru încălzire, răcire și apă caldă menajeră.

Spre deosebire de energia solară sau eoliană, geotermia are avantajul că poate furniza energie permanent, indiferent de condițiile meteorologice sau de anotimp.

Principalul obstacol îl reprezintă însă costurile ridicate ale investițiilor. Niciuna dintre cele șase localități nu dispune de resurse suficiente pentru a finanța proiectele din bugetul propriu, astfel că administrațiile locale intenționează să solicite fonduri prin programele dedicate tranziției energetice.

Proiectul poate contribui la creșterea rezilienței comunității

Printre cele mai avansate proiecte se află cel din Ulldemolins, o comună cu aproximativ 400 de locuitori. Aici sunt prevăzute aproape 90 de foraje, suficiente pentru a alimenta aproximativ o treime din localitate, respectiv 135 de clădiri și 285 de proprietăți.

La Flix, localitate situată pe malul râului Ebro și cu variații mari de temperatură pe parcursul anului, autoritățile văd geotermia ca pe o soluție ideală pentru echilibrarea consumului energetic. Primarul Francesc Barbero a declarat că proiectul poate contribui la creșterea rezilienței comunității și la reducerea costurilor energetice.

În Ascó, unde funcționează una dintre centralele nucleare ale regiunii, studiul arată că 84 de foraje de aproximativ 120 de metri ar putea asigura necesarul pentru o treime din localitate.

Montbrió del Camp, cunoscut deja pentru izvoarele sale termale, ar avea nevoie de 152 de foraje pentru alimentarea a 99 de blocuri și peste 200 de spații climatizate. Costul estimat al proiectului este de aproximativ 2,8 milioane de euro.

Islanda și Suedia utilizează energia geotermală de zeci de ani

La Mont-roig del Camp a fost realizat deja un prim foraj experimental la sfârșitul anului 2024, iar autoritățile așteaptă acum o decizie privind finanțarea. El Perelló se află încă în etapa de evaluare, însă administrația locală și-a exprimat interesul pentru dezvoltarea proiectului.

Deși țări precum Islanda sau Suedia utilizează energia geotermală de zeci de ani, în Spania această tehnologie este încă puțin răspândită și este folosită în principal pentru clădiri individuale. Rețelele publice de încălzire bazate pe geotermie sunt încă rare.

Germania este mai avansată în acest domeniu, însă și acolo potențialul rămâne în mare parte neexploatat. Specialiștii estimează că aproximativ trei sferturi dintre clădirile existente ar putea fi încălzite sau răcite cu ajutorul geotermiei de mică adâncime. În plus, geotermia profundă, care presupune foraje de câțiva kilometri, ar putea acoperi până la un sfert din necesarul de căldură al rețelelor urbane și al industriei.

Unul dintre cele mai importante exemple europene se află la München, unde compania municipală de energie operează cea mai mare rețea geotermală din Germania. O instalație inaugurată în 2021 furnizează aproximativ 60 MW de energie termică, iar un nou proiect aflat în construcție ar urma să asigure, după 2033, încălzirea pentru aproximativ 75.000 de gospodării.