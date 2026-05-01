A fost închis cabinetul esteticianului din București unde i s-a făcut rău femeii care a murit după lifting. S-au dat și amenzi

Publicat la 13:52 01 Mai 2026

Medic cu o siringă în mână, într-un cabinet de înfrumusețare. Imagine cu caracter ilustrativ

Cabinetul de estetică aflat în cartierul exclusivist Primăverii din București, unde unei femei i s-a făcut rău în urma unei proceduri de „mini lifting facial”, apoi a intrat în comă cerebrală și ulterior a decedat, a fost închis în urma controlului efectuat de echipa Inspecției Sanitare de Stat, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Autoritățile au intervenit după decesul pacientei, iar ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a cerut declanșarea unei verificări de urgență la nivelul unității medicale. Deși inspectorii sanitari s-au deplasat la fața locului, inițial nu au putut începe controlul, deoarece cabinetul era închis.

Ulterior, în urma verificărilor efectuate ieri, echipa Inspecției Sanitare de Stat a constatat nereguli și a dispus închiderea cabinetului.

Totodată, au fost aplicate sancțiuni contravenționale, însă autoritățile nu au făcut deocamdată publice detaliile privind natura abaterilor sau valoarea amenzilor. Raportul final al controlului urmează să fie finalizat luni, moment în care vor fi prezentate oficial toate concluziile.

Cazul a intrat și în atenția Colegiului Medicilor, care s-a autosesizat în urma informațiilor apărute privind posibile încălcări ale normelor profesionale și deontologice. Instituția a demarat o cercetare disciplinară a medicului implicat în intervenție.

Potrivit informațiilor preliminare, femeia în vârstă de 45 de ani, din Râmnicu Vâlcea, ar fi suferit o complicație gravă în timpul procedurii estetice realizate în cabinetul privat din zona Dorobanți–Primăverii din Capitală al lui Marian Simion.

Starea acesteia s-a deteriorat rapid, fiind transportată la Spitalul Floreasca și ulterior la Institutul de Neurologie, însă a intrat în moarte cerebrală și a decedat după mai multe săptămâni.

Familia pacientei acuză nerespectarea protocoalelor medicale și lipsa unor investigații prealabile înainte de intervenție, iar soțul acesteia a depus o plângere la poliție, fiind deschis un dosar penal în acest caz.