Colegiul Medicilor îl cercetează pe medicul din București la care o pacientă a mers pentru lifting și a ajuns în comă, apoi a murit

1 minut de citit Publicat la 09:41 29 Apr 2026 Modificat la 09:41 29 Apr 2026

Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti a anunţat că s-a autosesizat în cazul pacientei care a intrat în comă cerebrală după o procedură estetică de tip „mini lifting facial” realizată într-o clinică din Capitală şi care ulterior a decedat.

„În urma informaţiilor apărute privind posibile încălcări ale normelor deontologice şi profesionale, în cazul unei paciente care a trecut printr-o procedură chirugicală de tip „mini lifting facial” într-o clinică din Bucureşti, Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti s-a autosesizat în urma unei şedinţe desfăşurate în după-amiaza zilei de ieri”, a transmis instituţia.

CMMB a iniţiat cercetarea disciplinară a medicului implicat în intervenţie.

Echipa de control trimisă de ministrul interimar al Sănătății a găsit cabinetul închis

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a cerut marţi Inspecţiei Sanitare să înceapă de urgenţă o verificare la cabinetul medical din Bucureşti unde o pacientă a intrat în comă cerebrală după o procedură estetică şi ulterior a decedat.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, echipa de control s-a deplasat la faţa locului, însă cabinetul era închis, astfel că inspectorii nu au putut începe verificările.

„În măsura în care accesul va fi permis, inspectorii vor verifica: respectarea autorizaţiei sanitare de funcţionare, respectarea circuitelor medicale, respectarea condiţiilor igienico-sanitare, conform atribuţiilor legale. Ministerul Sănătăţii va continua demersurile pentru finalizarea controlului, iar rezultatul verificărilor va fi făcut public”, se arată în informare.

Cabinet privat în zona Dorobanți-Primăverii

Femeia de 45 de ani din Râmnicu Vâlcea ar fi suferit o ruptură de anevrism cerebral, în urmă cu aproape două săptămâni, în timp ce i se făcea lifting facial în cabinetul de înfrumusețare privat al medicului Marian Simion, din zona Primăverii.

Procedura medicală, care a costat câteva mii de euro, nu a fost finalizată, pentru că femeii i s-a făcut rău la doar câteva minute după începerea operației, iar esteticianul a sunat la 112.

Femeia a fost dusă de urgență la Spitalul Floreasca. Acolo a trecut printr-o serie de investigații, iar specialiștii au decis să o transfere la Institutul de Neurologie, unde a fost operată de anevrism.

Numai că starea de sănătate i s-a înrăutățit și a intrat în moarte cerebrală. Așa a stat săptămâni bune și, din păcate, luni a decedat.

Familia femeii acuză medicul care a operat-o că nu a respectat toate procedurile, că nici măcar nu a consultat-o înainte și că nu i-au cerut o serie de analize și investigații medicale înainte de această procedură medicală.

Soțul femeii a depus o plângere la poliție și a fost deschis un dosar penal.