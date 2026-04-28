Caz șocant în București. O femeie a murit după o operație de lifting facial

O femeie a murit după o operație de lifting facial

Caz șocant în Capitală, unde o femeie a murit în urma unui lifting facial realizat într-un cabinet privat. Soțul femeii acuză acum medicul estetician că nu a făcut toate analizele necesare înaintea operației și că spațiul în care a avut loc intervenția era unul impropriu.

Cekhe Attila, ministrul interimar al Sănătății, a anunțat că va trimite în control reprezentanții Inspecției Sanitare de Stat.

Inspecția Sanitară a fost deja la acest cabinet de înfrumusețare în primul rând pentru a vedea dacă are autorizație sanitară de funcționare și dacă sunt respectate circuitele medicale și condițiile sanitare. Numai că în momentul în care echipa de control a fost acolo, acest cabinet de înfrumusețare avea lacătul pe ușă, astfel că nu au putut fi realizate aceste verificări cerute de Ministerul Sănătății.

Femeia de 45 de ani ar fi suferit o ruptură de anevrism cerebral în timp ce i se făcea lifting facial în cabinetul de înfrumusețare. Procedura medicală nu a fost finalizată, pentru că femeii i s-a făcut rău, iar chirurgul care o opera a sunat la 112.

Femeia a fost dusă de urgență la Spitalul Floreasca. Acolo a trecut printr-o serie de investigații, iar specialiștii au decis să o transfere la Institutul de Neurologie, unde a fost operată de anevrism.

Numai că starea de sănătate i s-a înrăutățit și a intrat în moarte cerebrală. Așa a stat săptămâni bune și, din păcate, luni a decedat.

Familia femeii acuză medicul care a operat-o că nu a respectat toate procedurile, că nici măcar nu a consultat-o înainte și că nu i-au cerut o serie de analize și investigații medicale înainte de această procedură medicală.

Soțul femeii a depus o plângere la poliție și a fost deschis un dosar penal.