SUA își retrag portavionul USS Gerald R. Ford din Orientul Mijlociu. Nava are nevoie de reparații

Publicat la 09:00 30 Apr 2026 Modificat la 09:18 30 Apr 2026

Portavionul USS Ford. FOTO: Profimedia Images

Cel mai mare portavion al Marinei SUA, USS Gerald R. Ford, urmează să părăsească în curând Orientul Mijlociu, a informat miercuri presa americană, potrivit dpa și Agerpres.

Portavionul ar urma să plece spre Statele Unite în următoarele zile, a relatat Washington Post, citând mai mulţi oficiali americani.

Desfăşurarea timp de trei luni pe mare a avut consecinţe, a scris ziarul, iar nava urmează să fie supusă unor reparaţii şi lucrări ample de întreţinere odată ce se va întoarce în SUA.

Această decizie va reduce capacitatea de atac a forţelor armate americane în războiul cu Iranul, în momentul în care există un armistiţiu, dar o soluţionare negociată a conflictului nu pare iminentă.

SUA şi-au consolidat recent prezenţa militară în regiune cu portavionul USS George H.W. Bush. Aceasta a marcat prima dată din 2003 când trei portavioane americane au fost desfăşurate simultan în Orientul Mijlociu, a declarat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) săptămâna trecută.

Portavionul USS Abraham Lincoln a fost şi el desfăşurat în Orientul Mijlociu. USS Gerald R. Ford operase anterior în Marea Roşie, potrivit armatei americane.

Împreună, pe cele trei nave se aflau peste 200 de avioane şi 15.000 de marinari şi puşcaşi marini, a declarat CENTCOM.