300 de zile pe mare: portavionul american Gerald Ford a devenit nava cu cea mai lungă misiune de luptă de după războiul din Vietnam

Publicat la 08:00 19 Apr 2026 Modificat la 08:00 19 Apr 2026

Portavionul USS Gerald Ford a fost în Creta pentru reparații, după un incendiu izbucnit la bord. Marinarii nu au avut voie să iasă pe uscat. Foto: Getty Images

Portavionul american USS Gerald Ford a devenit nava flotei americane aflată în cea mai îndelungată misiune pe mare, de la războiul din Vietnam încoace. Echipajul portavionului se află practic în misiune de luptă de aproape 10 luni, după ce a fost implicat atât în raidul militar din Venezuela, care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro, cât și în atacurile împotriva Iranului, informează Associated Press.

Nava a depășit zilele trecute 295 de zile pe mare și a depășit astfel recordul inițial, de 294 de zile pe mare, atins de portavionul USS Abraham Lincoln, în timpul pandemiei de Covid-19.

USS Gerald Ford urmează să depășească în curând 300 de zile în misiune.

O desfășurare pe mare pe o perioadă atât de îndelungată ridică însă semne de întrebare legate de impactul pe care un astfel de voiaj îl are asupra membrilor echipajului, precum și uzura adusă echipamentelor.

„Ar trebui să fie acasă cu cei dragi, nu trimiți prin lume de un președinte care folosește armata SUA pe post de gardă imperială a palatului”, a declarat senatorul Tim Kaine.

Luna trecută, la bordul vasului a izbucnit un incendiu „fără legătură cu luptele”, în urma căruia doi membri ai echipajului au fost răniți. Aproximativ 100 de locuri de dormit au fost afectate, iar peste 200 de membri ai echipajului au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza inhalării de fum.

De asemenea, în urma incendiului, 600 de mebri ai echipajului nu au mai putut folosi dormitoarele.

„Nu există pagube la sistemul de propulsie a navei, iar portavionul rămâne complet operaţional”, a precizat cu acea ocazie armata SUA, adăugând că incendiul a izbucnit în zona de spălătorie a navei.

Ulterior, USS Gerald Ford a ajuns la finalul lunii martie în Creta, pentru reparații, iar membrii echipajului nu au avut voie să părăsească nava.

Portavionul a fost desfășurat în misiune pe mare în iunie 2025, cu destinația Marea Mediterană. În octombrie, a fost rerutat către Marea Caraibilor, ca urmare a pregătirilor de luptă ale SUA împotriva Venezuelei.

Recordul de zile pe mare a fost atnis de nava USS Midway, în timul Războiului Rece - 332 de zile în misiune, între 1972 și 1973.

Portavionul american a participat apoi la raidul care a dus la răpirea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, după care a fost trimisă în zona Mediteranei, după care a trecut prin Canalul Suez în Marea Roșie pentru a participa la operațiunile militare împotriva Iranului. Pentagonul nu a precizat cât timp vor mai sta marinarii USS Gerald Ford în misiune, dar surse militare au precizat că nava va fi desfășurată în zona Golfului Persic timp de circa 11 luni.