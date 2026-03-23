USS Gerald Ford, nava implicată în atacurile din Iran, a ajuns în Creta pentru reparații. Echipajul nu mai are voie să iasă în oraș

1 minut de citit Publicat la 14:37 23 Mar 2026 Modificat la 14:42 23 Mar 2026

USS Gerald Ford, nava implicată în atacurile din Iran, a ajuns în Creta pentru reparații. Foto: Getty Images

Portavionul american USS Gerald R. Ford, portavionul implicat în loviturile SUA în Iran și în capturarea fostului președinte venezuelean Nicolas Maduro, a ajuns luni în complexul NATO Marathi Pier din Souda Bay, Creta, unde urmează să rămână mai bine de o săptămână pentru reparații, după un incendiu produs în afara luptelor, care a rănit marinari și a avariat anumite părți ale navei.

Incendiul a izbucnit pe 2 martie, în zona principală a spălătoriei portavionului, în timp ce nava participa la operațiuni împotriva Iranului. Aproximativ 100 de locuri de dormit au fost afectate, iar peste 200 de membri ai echipajului au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza inhalării de fum.

Cei mai mulți au fost ulterior externați și s-au întors la serviciu, potrivit oficialilor americani.

Potrivit comunicatelor armatei SUA, sistemul de propulsie al navei nu a fost afectat, iar portavionul a rămas complet operațional în ciuda incendiului.

USS Gerald R. Ford, unul dintre cele mai noi și mai avansate portavioane ale Marinei SUA, este desfășurat de aproximativ nouă luni, după ce anterior a participat la operațiuni în Caraibe, înainte de a fi trimis în Orientul Mijlociu.

Nava are la bord peste 5.000 de marinari și mai mult de 75 de aeronave militare, inclusiv avioane F-18 Super Hornet, și este dotată cu sisteme radar avansate pentru controlul traficului aerian și navigație.

Potrivit Ekathimerini, spre deosebire de vizita anterioară în Souda Bay, echipajul nu va avea permisiunea obișnuită de a ieși în număr mare în orașul Hania pentru activități recreative în timpul acestei escale.