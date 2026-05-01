Trump anunță că taxează cu 25% autoturismele din UE. Președintele SUA acuză Uniunea că nu respectă acordul comercial din 2025

Președintele Donald Trump a declarat vineri că va crește tarifele percepute pentru mașinile și camioanele din Uniunea Europeană la 25%, de săptămâna viitoare.
Este o mișcare care ar putea zgudui economia mondială într-un moment fragil, notează Associated Press.
Într-o postare pe Truth Social, Trump a spus că UE „nu respectă Acordul Comercial pe care l-am convenit pe deplin”.
El nu și-a detaliat acuzațiile în postare.
Trump și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au convenit asupra acordului comercial în iulie anul trecut.
Acesta a stabilit un tarif de 15% pentru majoritatea bunurilor.
Atât SUA, cât și UE își confirmaseră anterior angajamentul de a respecta acest cadru comercial, cunoscut sub numele de Acordul Turnberry, numit astfel după terenul de golf al lui Trump din Scoția.
