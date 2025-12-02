O țară UE și NATO înscrie în Constituție dreptul cetățenilor de a plăti cash: "Scopul este protejarea banilor fizici"

Slovenia a înscris în Constituție dreptul cetățenilor de a plăti în numerar. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

O modificare a Constituției a consacrat dreptul cetățenilor de a plăti în numerar, după ce opinia publică din Slovenia a fost cuprinsă de temeri cu privire la dispariția banilor fizici din viața de zi cu zi, ca efect al digitalizării accelerate a operațiunilor financiare, scrie marți Agerpres, care citează EFE.

Amendamentul constituțional a fost aprobat luni în Parlamentul de la Ljubljana.

Acest for cu 90 de membri a legiferat cu 61 de voturi pentru și niciunul împotrivă textul care spune că slovenii au dreptul de a utiliza bancnote și monede în toate tranzacțiile bancare și juridice.

Procesul legal în acest sens început după o campanie lansată pe Facebook în 2023, în urma căreia au fost strânse peste 50.000 de semnături.

Conform legislației slovene, schimbarea Constituției poate fi inițiată de 20 de membri ai Parlamentului, de guvern sau de minimum 30.000 de alegători și necesită aprobarea a două treimi din membrii prezenți în legislativ în momentul votului.

Experții spun că legiferarea națională în problema cash versus digital nu încalcă reglementările euro

Reprezentantul inițiativei, Ivan Jurgec, argumentat că cetățenii sunt îngrijorați de potențiala eliminare a numerarului în viitor și că, prin urmare, scopul moțiunii este "protejarea banilor fizici".

Inițial, guvernul prim-ministrului Robert Golob - de orientare liberală și ecologistă - s-a opus adoptării amendamentului, considerând politica monetară ca fiind de competența exclusivă a Băncii Centrale Europene.

Această poziție a fost abandonată după ce mai mulți experți în drept constituțional au dat asigurări că măsura nu intră în conflict cu regulile cadrului monetar al zonei euro, la care țara a aderat în 2007.

Atât partidele de centru-stânga care alcătuiesc coaliția condusă de Golob, cât și opoziția au subliniat vulnerabilitatea sistemelor digitale și deficiențele acestora, care au devenit evidente în timpul mai multor crize.

Legislatorii au remarcat, de asemenea, că multe persoane, inclusiv sau mai ales dintre cele în vârstă, nu sunt capabile să utilizeze tehnologii digitale pentru plată şi că acest amendament garantează că acestea nu sunt excluse de la tranzacțiile financiare de bază.