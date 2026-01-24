Cum se antrenează piloții de Formula 1 pentru un sezon reușit: Forțe 6G, temperaturi extreme și exerciții supraomenești

Prima zi poate fi una extenuantă, Lando Norris numind-o „probabil cea mai proastă zi a anului” și „o zi oribilă de antrenament”. Foto: lando / Instagram

Luna ianuarie este sinonim cu un nou început, dar și cu revenirea în rutină după o perioadă de odihnă binemeritată, iar piloții de F1 nu fac excepție. Pentru majoritatea dintre noi, a fi în formă înseamnă o concentrare reînnoită asupra unei alimentații sănătoase și a practicării regulate a exercițiilor fizice. Pentru piloții de F1, însă, procesul este mult mai complex. Condiția fizică optimă este doar punctul de plecare. Piloții trebuie să își pregătească corpurile pentru a rezista la forțe G intense, să mențină o greutate echilibrată în timpul curselor și să își mențină reacțiile extrem de rapide. Nu trebuie uitat că trebuie să gestioneze toate acestea, menținând în același timp sub control bunăstarea mintală, recuperarea și somnul, scrie Formula 1.

Este o rutină neobosită pentru fiecare pilot și una care subliniază cât de solicitantă este viața în vârful motorsportului. În timp ce majoritatea sportivilor de elită se antrenează pentru a-și îmbunătăți performanța, piloții de F1 se antrenează și pentru a face față unora dintre cele mai extreme forțe fizice din sport. În cazul unei frânări puternice, piloții pot aplica o forță de până la 160 kg asupra pedalei, resimțind în același timp o greutate de până la 6G pe corp, ceea ce înseamnă că sunt supuși unor forțe de aproximativ șase ori mai mari decât greutatea lor.

Fără un antrenament și o condiție fizică specifice, presiunea exercitată asupra gâtului, abdomenului și părții superioare a corpului ar deveni rapid imposibil de gestionat, în cel mai bun caz, pe parcursul unei curse dificile.

În virajele de mare viteză, piloții sunt expuși în mod regulat la forțe susținute de aproximativ 4-5G, cu vârfuri care se apropie de un uimitor 6G pe anumite circuite. La Mugello, în 2020, de exemplu, Lewis Hamilton a înregistrat un vârf de 5,6G în virajul 7, ceea ce este chiar mai mare decât forțele pe care le experimentează astronauții în timpul lansărilor. Gestionarea acestor presiuni pune o solicitare semnificativă asupra corpului și necesită o condiție fizică atentă pentru a putea fi gestionată.

Cu toate acestea, piloții trebuie să se pregătească atât pentru condițiile de curse, cât și pentru incidentele extreme, oricât de rare ar fi acestea. Accidente precum accidentul lui Robert Kubica la Marele Premiu al Canadei din 2007, care a înregistrat forțe de până la 75G, și accidentul lui Romain Grosjean din Bahrain din 2020, măsurat la 67G, evidențiază de ce condiția fizică combinată cu sistemele de siguranță îmbunătățite și protocoale medicale rămâne o parte centrală a curselor.

Ziua evaluării

După lunga pauză de iarnă, prima zi de întoarcere la muncă este ziua de evaluare. Relaxarea peste iarnă este crucială pentru a împiedica șoferii să se epuizeze pe parcursul sezonului, dar prima zi poate fi una extenuantă, Lando Norris numind-o „probabil cea mai proastă zi a anului” și „o zi oribilă de antrenament”.

Antrenorul său, John Malvern, îl supune unei multitudini de teste pentru a identifica punctele forte și punctele slabe, abordând orice ar putea să-l coste pe Norris timp pe tur.

Importanța antrenamentului gâtului

Există o parte a corpului pe care piloții de F1 trebuie să o antreneze mai mult decât orice alt sport: gâtul. Întărirea gâtului este atât de importantă încât aceștia îl exersează aproape zilnic, Malvern spunând că Norris face antrenament pentru gât de cel puțin cinci ori pe săptămână.

De ce este atât de important? Piloții de F1 ating viteze de peste 290 km/h, iar în timpul virajelor și frânărilor de mare viteză, forțele G apasă direct pe gâturile lor, punându-i sub o presiune imensă. Fără antrenament, capetele piloților s-ar mișca prin cockpit, incapabile să reziste solicitării exercitate asupra acestor mușchi. Nu numai că piloții trebuie să facă față acestei presiuni, dar trebuie să se obișnuiască cu ea, deoarece trebuie să rămână concentrați asupra condusului și să primească informații prin radio.

Antti Kontsas, fostul antrenor al lui Sebastian Vettel, a oferit mai multe detalii despre importanța acestei zone a corpului.

„Adevăratul motiv pentru care gâtul este atât de important este că trebuie să vezi încotro te duci. Totul ține de precizie. Vorbim despre sute și zecimi de secundă, iar dacă nu vezi exact încotro te duci și nu te poți orienta bine pe pistă, nu ai nicio șansă să câștigi acea sutime sau zecime în plus”, a spus Kontsas.

Prin antrenament, piloții de F1 pot ridica până la uimitoarea greutate de 40 kg folosind doar mușchii gâtului, realizând acest lucru printr-o varietate de exerciții inovatoare, chiar dacă ușor bizare. Folosirea benzilor de rezistență în jurul capului poate imita forțele G, în timp ce piloții folosesc și căști cu greutăți și dispozitive specializate pentru gât, pentru a simula virajele de mare viteză.

Cardio

Menținerea unui ritm cardiac activ este o altă parte importantă a antrenamentului piloților de F1. În timpul unei curse, ritmul lor cardiac poate depăși 170 de pulsații pe minut pentru o perioadă susținută, așa că menținerea sănătății inimii și a fluxului de oxigen este vitală.

Într-o scenă din F1 The Movie, pilotul APXGP Joshua Pearce este prezentat alergând pe o bandă de alergare conectată la un echipament de respirație. Acesta este testul „VO2 max”, una dintre modalitățile de a monitoriza capacitatea inimii, a plămânilor piloților și de a măsura livrarea de oxigen către mușchi în timpul antrenamentului. Practic, cât de mare este „rezervorul tău de energie”.

Însă, înainte de a se urca pe banda de alergare pentru testul VO2 max, piloții efectuează adesea un test și mai solicitant: o alergare maximă de trei minute. Nu trei minute de jogging rapid, ci trei minute de sprint, obiectivul fiind parcurgerea a peste 900 de metri. Orice depășire este considerată „remarcabilă”, dar nu este o performanță ușoară.

Piloții își fac antrenamente cardio pe tot parcursul anului. Carlos Sainz și Valtteri Bottas se bucură de ciclismul pitoresc pentru a se menține în formă, Kimi Antonelli este frecvent în piscină iar Charles Leclerc vizitează munții pentru schi fond la mare altitudine.

Gestionarea căldurii

Natura globală a F1 înseamnă că piloții trebuie să fie pregătiți pentru toate condițiile, în special pentru căldura extremă. Temperaturile din cockpit pot depăși 60 de grade Celsius. Orice antrenament efectuat pentru a se pregăti pentru acest lucru ar putea îmbunătăți performanța, atenuând în același timp unele riscuri pentru sănătate.

Atât Hamilton, cât și Russell au menționat pierderea extremă în greutate experimentată la curse precum cea din Singapore, care poate ajunge uneori la pierderi de până la 4 kg de apă. Pierderea unei cantități atât de mari de apă din organism în mai puțin de patru ore este extrem de anormală și trebuie luată în serios, așa că hidratarea reprezintă o parte esențială a regimurilor de antrenament.

Corpul trebuie să reziste la o cantitate imensă de căldură, așa că o parte din ziua de evaluare a lui Norris implică testarea răspunsului corpului său la stresul termic. Pentru a-și testa efortul la temperaturi extreme, Norris merge pe o bicicletă staționară, conectată la un aparat de monitorizare, într-o cameră cu temperatură controlată pentru a simula un weekend de curse canicular.

Nutriție remarcabilă

Aducerea piloților în formă nu se rezumă doar la orele petrecute la sală și la turele de circuit. O nutriție bună este vitală pentru sportivii de înaltă performanță. În 2019, FIA a introdus un prag de 80 kg pentru greutatea piloților, cei cu o greutate mai mică având scaune cu balast pentru a compensa diferența. Drept urmare, piloții pot menține o compoziție musculară sănătoasă cu mai puține limitări ale aportului nutrițional. Cu toate acestea, aceștia trebuie să își echilibreze cu atenție aportul caloric pentru a satisface cerințele antrenamentelor și curselor intense, menținând în același timp o greutate corporală optimă și cât mai apropiată de 80 kg posibil.

Într-un interviu acordat publicației The Paddock Journal, antrenorul lui Russell, Aleix Casanovas, a menționat cum nutriția lui Russell este ghidată de analize de sânge efectuate pe tot parcursul anului, suplimente personalizate și monitorizarea constantă a hidratării. F1 se bazează pe marje fine, așa că obținerea unei nutriții potrivite este o parte vitală a pregătirii pe tot parcursul anului.

Norris a explicat pe canalul său de YouTube cum nutriționistul său îi monitorizează aportul de vitamine și minerale pentru a se asigura că dieta sa este echilibrată și funcționează bine pentru el.

Antrenamentul mental

Sănătatea fizică nu este negociabilă pentru grila de start, dar cei mai buni piloți dedică la fel de mult timp gestionării sănătății lor mintale pentru a reuși. ​​Relația lui Lewis Hamilton cu fizioterapeutul său, Angela Cullen, este un bun exemplu în acest sens. Neozeelandeza a făcut parte din echipa sa din 2016 până în 2023 și i s-a alăturat recent la Ferrari. Cullen a fost, de asemenea, una dintre puținele persoane din anturajul său în timpul sezonului 2020 afectat de COVID, Hamilton atribuindu-i o mare parte din succesul său, spunând că pozitivitatea și munca ei asiduă l-au ajutat enorm.

Sezoanele de F1 sunt lungi și stresante, iar fără un antrenament și o practică atentă, poate fi dificil să gestionezi suișurile și coborâșurile care vin odată cu cursele la cel mai înalt nivel. Reziliența mentală de a procesa informații la 320 km/h, de a lua decizii într-o fracțiune de secundă și de a menține concentrarea cu calm este o abilitate în sine.

Casanovas își vede rolul alături de Russell în termeni similari, fiind vorba despre gestionarea zonelor în afara pistei pentru a obține cea mai mare performanță pe pistă.

„Acesta este principalul motiv pentru care suntem aici în F1 în weekenduri: să le reamintim acestor băieți să se deconecteze. A ști când să te odihnești este la fel de important ca a ști când să forțezi”, a spus Casanovas.

„Măcelul” nu se oprește niciodată

Piloții, la scurt timp după încheierea cursei, probabil că se gândesc deja la planul lor de recuperare și la săptămâna de antrenament care urmează. Acest lucru este valabil chiar și atunci când nu există curse în program. Spre exemplu, după ce Norris își termină ziua de evaluare a stării de sănătate, este complet epuizat.

„Nu mă simt grozav, sunt aproape epuizat”, recunoaște el.

Dar îl așteaptă o călătorie lungă cu mașina înapoi la McLaren și trebuie „să se odihnească și să se pregătească din nou”. Aceasta este realitatea pentru piloți - chiar și perioadele de odihnă sunt strategice.

Igiena somnului este la fel de importantă ca sesiunile de antrenament, odihna fiind locul unde se fac adaptările după antrenamentele intense. Casanovas discută cu hotelurile în avans pentru a se asigura că Russell se va afla într-o cameră amenajată corect. Russell își aduce propria pernă și pilotă, iar în cameră îl așteaptă suplimente de somn.

„Lucruri mărunte de genul acesta: să-i amintești să doarmă, să-i amintești să tragă un pui de somn. Cheia unei relații de succes între antrenorul de performanță și atlet este înțelegerea fiecărui detaliu al programului lor, chiar și atunci când dorm”, spune Casanovas.

Chiar dacă piloții stau în mare parte în mașini, este crucial ca aceștia să își întărească și să își antreneze întregul corp. Aceștia fac genuflexiuni pentru forța și stabilitatea fesierilor și ridicări de la sol pentru ischiogambieri și cvadricepși, pentru a fi suficienți de puternici pentru a aplica o forță de frânare de 160 kg de până la 1.200 de ori pe cursă. Chiar și cu servodirecție, condusul la acele viteze cu o forță G atât de mare necesită ca brațele lor să fie incredibil de puternice.

Tracțiuni, flotări și prese la bancă, toate sunt concepute pentru a susține mușchii gâtului extrem de dezvoltați și pentru a menține controlul în timp ce sunt supuși forței G.