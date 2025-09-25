Formula 1: Romain Grosjean revine la volanul unui monopost Haas pentru prima dată după accidentul teribil de la Bahrain din 2020

Pilotul Romain Grosjean. Foto: Getty Images

Romain Grosjean, fostul pilot al celor de la Haas, va pilota un monopost de Formula 1 pentru prima dată de la accidentul său teribil din Marele Premiu al Bahrainului din 2020. Francezul va urca vineri la volanul unui Haas cu specificațiile din 2023, în timpul unui test desfășurat vineri, pe Circuitul Mugello din Italia, scrie site-ul oficial Formula 1.

Monopostul Haas a lui Grosjean a fost cuprinsă de flăcări după ce s-a izbit de bariere în primul tur al Marelui Premiu al Bahrainului din 2020, incident în urma căruia pilotul francez a suferit arsuri la ambele mâini.

Acela avea să fie al 179-lea și ultimul Mare Premiu al carierei sale în Formula 1. Ulterior, Grosjean a concurat în seria IndyCar din America, unde a obținut șase podiumuri și trei pole position-uri în patru sezoane.

Grosjean’s car literally ripped in half and burst into flames, the worst crash I’ve ever seen in 15+ years of watching F1, thank god he’s okay #BahrainGP pic.twitter.com/VZOWRucyQk — Lord Insecurity (@americaneedshim) November 29, 2020

Vineri, el va reveni la volanul unei mașini de Formula 1, în urma unei invitații din partea fostei sale echipe, Haas, pentru care a concurat timp de cinci sezoane, între 2016 și 2020. El va pilota modelul VF-23 într-un test TPC (Testing Previous Cars / Testarea mașinilor anterioare).

Directorul echipei Haas, Ayao Komatsu, care a fost inginerul de cursă al lui Grosjean în perioada petrecută la Lotus, îl va însoți din nou în acest rol la Mugello.

"Sunt absolut încântat să-l primesc pe Romain Grosjean înapoi într-o mașină de Formula 1 pentru prima dată în cinci ani, dar sunt deosebit de mândru că se întoarce într-una dintre mașinile noastre – este un lucru firesc. Eu și Romain am lucrat împreună de-a lungul întregii sale cariere în Formula 1, așa că acest test de la Mugello este deosebit de important pentru amândoi.

Sunt încântat că a acceptat oportunitatea de a reveni la volan alături de noi. Va fi cu siguranță o zi specială, mai ales că mulți membri ai echipei originale vor fi prezenți pentru a asista la acest moment. Ar trebui să fie o zi distractivă și, cunoscându-l pe Romain, știu că va da tot ce are mai bun – nu mă aștept la mai puțin, mai ales că am discutat de mult timp cum să facem ca acest lucru să se întâmple", a spus directorul Haas, Ayao Komatsu.

La rândul său, Grosjean a spus că este încântat să revină la volanul unui monopost F1.

"Sunt incredibil de recunoscător lui Gene Haas și lui Ayao Komatsu pentru că m-au invitat să particip la testul TPC de la Mugello. A spune că sunt încântat să mă întorc la volanul unei mașini de Formula 1 ar fi, desigur, o subestimare. Aproape că nu-mi vine să cred că au trecut aproape cinci ani. Să revin alături de fosta mea echipă este cu adevărat ceva special. Abia aștept să-mi revăd colegii – sunt sigur că vom petrece puțin timp rememorând vremurile de demult, dar sunt și nerăbdător să contribui la programul echipei cu VF-23.

Este minunat că echipa folosește acum programul TPC ca parte a dezvoltării continue. În plus, copiii mei mi-au proiectat casca pentru ceea ce trebuia să fie ultimul meu Mare Premiu, la Abu Dhabi, în 2020 – în sfârșit, voi avea ocazia să o port într-o mașină de Formula 1", a spus Romain Grosjean.